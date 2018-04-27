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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фотографии Марса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO», получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса, сообщает пресс-служба университета Берна.

Источник: ESA/ROSCOSMOS/CaSSIS

«Во время проверки инструментов мы обнаружили и решили несколько мелких проблем, связанных с работой камеры. Мы полностью переписали ее прошивку, и теперь инструмент находится в прекрасном состоянии и готов совершать новые открытия. Удивительно, что нам удалось полностью поменять программную начинку камеры, удаленной от нас на 100 миллионов километров», — заявил Николас Томас (Nicholas Thomas) из университета Берна (Швейцария).

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Совместная российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-TGO» прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу — играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом «Пастер» и российской посадочной платформой — с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Источник: ESA/ROSCOSMOS/CaSSIS

Примерно полтора года назад «ЭкзоМарс-TGO» начал долгую процедуру торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля и в апреле зонд официально начал научную работу.

Камера «ЭкзоМарс-TGO», как уже отмечал Олег Кораблев, один из со-руководителей программы, в беседе с корреспондентом РИА Новости, получила во время этой процедуры новую версию прошивки, которая позволяет ей получать более качественные снимки. Она была включена в конце марта и получила первые фотографии две недели назад, 15 апреля.

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Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева — гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса Марса. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь фантастического разрешения в 5 метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.

Эти снимки стали первыми полноцветными изображениями, которые были получены камерой российско-европейского зонда — прошлые фотографии были или черно-белыми, или имели усеченный цветовой диапазон.

В будущем, как отмечает Томас, разрешение камеры станет еще выше после того, как орбита зонда стабилизируется.

Как надеются ученые, CaSSIS, наряду с главными научными инструментами миссии, поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, потенциально связанные с жизнью.

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