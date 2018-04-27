Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фотографии Марса
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Камера CaSSIS, установленная на борту
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Камера CaSSIS, установленная на борту
«Во время проверки инструментов мы обнаружили и решили несколько мелких проблем, связанных с работой камеры. Мы полностью переписали ее прошивку, и теперь инструмент находится в прекрасном состоянии и готов совершать новые открытия. Удивительно, что нам удалось полностью поменять программную начинку камеры, удаленной от нас на 100 миллионов километров», — заявил Николас Томас (Nicholas Thomas) из университета Берна (Швейцария).
Совместная
Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу — играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом «Пастер» и российской посадочной платформой — с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.
Примерно полтора года назад «ЭкзоМарс-TGO» начал долгую процедуру торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля и в апреле зонд официально начал научную работу.
Камера «ЭкзоМарс-TGO», как уже отмечал Олег Кораблев, один из
Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева — гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса Марса. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь фантастического разрешения в 5 метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.
Эти снимки стали первыми полноцветными изображениями, которые были получены камерой
Как надеются ученые, CaSSIS, наряду с главными научными инструментами миссии, поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, потенциально связанные с жизнью.