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11:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 82% 755 мм рт. ст. 3 м/с

«Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и шквалистое усиление ветра», — сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Днем столбики термометра поднимутся до 13−18 градусов, по югу республики до 23 градусов.

В Уфе суббота ожидается дождливой, но солнце все-таки будет периодически выглядывать из-за туч. Ночью температура воздуха +2, +5, днем — 13−16 градусов.

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