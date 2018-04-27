Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер
УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь.
УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь.
«Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и шквалистое усиление ветра», — сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Днем столбики термометра поднимутся до 13−18 градусов, по югу республики до 23 градусов.
В Уфе суббота ожидается дождливой, но солнце