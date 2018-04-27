В Ростове-на-Дону засняли маршрутку с разбитым задним стеклом

— Сегодня встретили вот такую маршрутку на дороге, — написал автор снимка. — У нее просто нет заднего стекла! Проезд повысили, а как ездили грязные маршрутки-развалюхи, так и ездят.

В итоге, пост горожанина собрал сотни комментариев и десятки лайков.

Народ поддержал инициативу.

— Ну так потеплело, в общественном транспорте вообще жара ездить. Вот и решение проблемы по-ростовски, — считает одна из ростовчанок.

<div id="vk_post_-36039_3759661"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3759661", -36039, 3759661, '8dH66HtzmsSo3uqmKUCxgc4D5Q')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Другие сравнили ростовский транспорт с тем, что ездит в Конго.

— Нечто подобное есть в Конго, — показал знание дела другой интернет-пользователь. — Там скупают убитые «газельки» и прочие грузовички подобные без стекол и сидений… потому что они дешевле. А потом вырезают болгаркой там дырки, ставят сидения, и в роли маршрутки используют. Но ладно Конго, одна из самых бедных стран в мире… Африка… А Россия… мда… Обидно.