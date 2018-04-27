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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону засняли маршрутку с разбитым задним стеклом

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию ростовской маршрутки. Ее один из пользователей заснял на городских улицах.

— Сегодня встретили вот такую маршрутку на дороге, — написал автор снимка. — У нее просто нет заднего стекла! Проезд повысили, а как ездили грязные маршрутки-развалюхи, так и ездят.

В итоге, пост горожанина собрал сотни комментариев и десятки лайков.

Народ поддержал инициативу.

— Ну так потеплело, в общественном транспорте вообще жара ездить. Вот и решение проблемы по-ростовски, — считает одна из ростовчанок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие сравнили ростовский транспорт с тем, что ездит в Конго.

— Нечто подобное есть в Конго, — показал знание дела другой интернет-пользователь. — Там скупают убитые «газельки» и прочие грузовички подобные без стекол и сидений… потому что они дешевле. А потом вырезают болгаркой там дырки, ставят сидения, и в роли маршрутки используют. Но ладно Конго, одна из самых бедных стран в миреАфрика… А Россия… мда… Обидно.

Были и те, кто напомнил: решение проблемы в социальных сетях искать бессмысленно. И, если что-то действительно хочется изменить, нужно звонить по телефону горячей линии городского Департамента транспорта.

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