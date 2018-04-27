В Ростове-на-Дону засняли маршрутку с разбитым задним стеклом
В социальных сетях
В социальных сетях
— Сегодня встретили вот такую маршрутку на дороге, — написал автор снимка. — У нее просто нет заднего стекла! Проезд повысили, а как ездили грязные
В итоге, пост горожанина собрал сотни комментариев и десятки лайков.
Народ поддержал инициативу.
— Ну так потеплело, в общественном транспорте вообще жара ездить. Вот и решение проблемы
Другие сравнили ростовский транспорт с тем, что ездит в Конго.
— Нечто подобное есть в Конго, — показал знание дела другой
Были и те, кто напомнил: решение проблемы в социальных сетях искать бессмысленно. И, если