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13:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Главврачом Республиканского онкодиспансера стал Ильгиз Хидиятов

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков представил коллективу Республиканского клинического онкологического диспансера нового главного врача. Им стал Ильгиз Хидиятов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ранее он почти 9 лет возглавлял Зеленодольскую центральную районную больницу, сообщается на сайте медучреждения.

Ильгиз Хидиятов родился в 1973 году. В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

В 1997—1999 гг. работал врачом-хирургом в больницах Казани и Арска, в 1999—2001 гг. был начальником оперативного отдела Республиканского центра медицины катастроф. В 2001—2005 гг. занимал должность начальника отдела кадровой политики Минздрава РТ. В 2005—2009 гг. был главным врачом ГУЗ «Пестречинская ЦРБ». С сентября 2009 года до апреля 2018 года занимал должность главного врача МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ».

Депутат районного Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Врач первой категория по организации здравоохранения.

Напомним, что ранее были назначены главврачи ДРКБ, РКБ и городской поликлиники № 21.

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