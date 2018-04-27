Главврачом Республиканского онкодиспансера стал Ильгиз Хидиятов

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ранее он почти 9 лет возглавлял Зеленодольскую центральную районную больницу, сообщается на сайте медучреждения.

Ильгиз Хидиятов родился в 1973 году. В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

В 1997—1999 гг. работал врачом-хирургом в больницах Казани и Арска, в 1999—2001 гг. был начальником оперативного отдела Республиканского центра медицины катастроф. В 2001—2005 гг. занимал должность начальника отдела кадровой политики Минздрава РТ. В 2005—2009 гг. был главным врачом ГУЗ «Пестречинская ЦРБ». С сентября 2009 года до апреля 2018 года занимал должность главного врача МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ».

Депутат районного Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Врач первой категория по организации здравоохранения.