В День города по Невскому проспекту проведут четырех слоних

По Невскому проспекту в Петербурге пройдет шествие слоних, сообщает Мойка78. Эти животные возглавят цирковой парад, который состоится в центре Северной столицы в День города, 27 мая.

В 12.00 колонна стартует от здания цирка на Фонтанке, проследует по Невскому проспекту до Михайловской улицы, заглянет на площадь Искусств и по Инженерной улице вернется к цирку.

Всего в параде будут принимать участие 4 слонихи.