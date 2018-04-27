Кубанские спасатели перейдут на усиленный режим до 9 мая

В честь 1 Мая и Дня Победы в городах и станицах пройдут торжества, концерты, выставки и шествия. Краснодарские правоохранители уже обследовали 25 парков, скверов и площадей. Под усиленную охрану взяты воинские мемориалы и захоронения. Всего за порядком на майских праздниках в кубанской столице будут следить около 800 полицейских, более 300 казаков и не менее 100 сотрудников Росгвардии. О безопасности напоминают также пожарные службы. На природе костры лучше не разводить, если огонь все-таки понадобился, правила нужно соблюдать неукоснительно.