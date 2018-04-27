В Кишиневе перекроют более десяти улиц

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Как сообщает мэрия Кишиневa, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту на нескольких столичных улицах.

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По данным ведомства, для проведения работ в секторе Центр временно перекроют улицы Александри, Колумна, Бернардацци и Хынчештское шоссе.

На Буюканах ремонт планируется на улицах Алба Юлия, Николае Костин, Деляну.

В столичном секторе Рышкановка работы проведут на улице Дойна.

На Чеканы временно перекроют проспект Заднипру, а на Ботанике пройдут работы по обслуживанию проспектов Дечебал, Дачия и Траян.

В течение дня будут проводиться работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов на бул. Штефана чел Маре.