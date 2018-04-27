В Кишиневе перекроют более десяти улиц
В пятницу в Кишиневе, в связи с ремонтом дорог, перекроют более 10 дорог.
В пятницу в Кишиневе, в связи с ремонтом дорог, перекроют более 10 дорог.
КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Как сообщает мэрия Кишиневa, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту на нескольких столичных улицах.
По данным ведомства, для проведения работ в секторе Центр временно перекроют улицы Александри, Колумна, Бернардацци и Хынчештское шоссе.
На Буюканах ремонт планируется на улицах Алба Юлия, Николае Костин, Деляну.
В столичном секторе Рышкановка работы проведут на улице Дойна.
На Чеканы временно перекроют проспект Заднипру, а на Ботанике пройдут работы по обслуживанию проспектов Дечебал, Дачия и Траян.
В течение дня будут проводиться работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов на бул. Штефана чел Маре.
Столичные власти призывают водителей, которые пересекают вышеупомянутые зоны, соблюдать временные дорожные знаки во избежание формирования пробок.