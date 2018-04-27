Победителя конкурса чтецов Корана наградили автомобилем Lacetti

Лучшим участником признали студента Ташкентского исламского института Юлдошбека кари Нуриддинова из Каракалпакстана. Приз вручили от имени президента страны Шавката Мирзиёева.

Кроме того, наградами отметили еще пять участников конкурса, все они смогут совершить малый хаджж в Мекку.

Всего в конкурсе приняли участие 5366 человек, он проводился отдельно среди мужчин и женщин в двух возрастных группах — с 18 до 25 лет и с 26 до 40 лет.