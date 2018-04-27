Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Швейцария ответила США на ракетный удар по Сирии
Что будет, если «закончились права»
Будущие мамы гадают в соцсетях по УЗИ
Стало известно о состоянии актера Джигарханяна, впавшего в кому
На Сару Джессику Паркер подают в суд
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Ани Лорак поделилась снимком в бикини
Наталья Водянова показала морщины и мешки под глазами
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по Донбассу
В Японии раскрыли план премьера Британии против РФ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
15Сделать деньги
11:04 (мск), источник: Sputnik

Победителя конкурса чтецов Корана наградили автомобилем Lacetti

Гран-при получил студент Ташкентского исламского института Юлдошбек кари Нуриддинов, приз вручили от имени президента Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане завершился конкурс чтецов Корана среди мужчин, победителя наградили автомобилем Lacetti, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Лучшим участником признали студента Ташкентского исламского института Юлдошбека кари Нуриддинова из Каракалпакстана. Приз вручили от имени президента страны Шавката Мирзиёева.
Кроме того, наградами отметили еще пять участников конкурса, все они смогут совершить малый хаджж в Мекку.
Всего в конкурсе приняли участие 5366 человек, он проводился отдельно среди мужчин и женщин в двух возрастных группах — с 18 до 25 лет и с 26 до 40 лет.

Республиканский этап соревнования прошел с 21 по 24 апреля в Центре молодежи Студенческого города в Ташкенте. В финал вышли 139 участников.

Все новости региона
 Новым хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa
Ни к селу ни к городу: Мирзиёев раскритиковал застройку кишлаков
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фото Марса
На что будет готова Меркель, чтобы сохранить российский газ
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
8 самых крутых внедорожников Пекина Китайцы любят вездеходы, почти как россияне. Одним нужна крепкая машина для разбитых дорог (таких здесь еще полно), у других есть деньги и желание показать статус огромным автомобилем угрожающего вида
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь