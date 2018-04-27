Эксперты подсчитали, сколько стоят частные дома на черноморских курортах

За год дома в российских курортных городах у Черного моря стали дороже на 1,6%. Средняя стоимость частного дома в курортных городах Краснодарского края составила 12 миллионов рублей.

Самые дорогие дома традиционно в Сочи — средняя цена домовладения в этом городе составляет 22,2 миллиона рублей. В год средний дом в Сочи подорожал на 2,4%.

Второе место у Геленджика, где за год дома выросли в цене на 7,1%, однако все равно частное домовладение в этом городе обойдется дешевле сочинского: средняя цена здесь составляет 17,7 миллиона рублей.

На третьем месте Анапа — здесь жилье наоборот дешевеет, за год цены стали ниже на 1,8%. Средняя стоимость частного дома в Анапе в настоящий момент составляет 8,6 миллиона рублей.