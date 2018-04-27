Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки

Жительница Филиппин Джой Арсилла (Joy Arcilla) лишилась руки из-за раковой опухоли, которую она изначально приняла за укус комара. Об этом сообщило Daily Mail.

В 2012 году 16-летняя девушка обнаружила на своем бицепсе небольшой прыщик, и решила, что это укус комара. Тем не менее, со временем он не исчезал и начал разрастаться. Спустя несколько месяцев Арсилла обратилась к врачу, и ей диагностировали саркому Юинга, злокачественную опухоль костного скелета.

В апреле 2013 она перенесла операцию по удалению опухоли. Врачи убеждали ее, что болезнь позади, однако через год опухоль вернулась, и девушке пришлось пройти 17 курсов химиотерапии. Побочные эффекты процедур так сильно сказывались на Арсилле, что она решила отказаться от них. Это привело к резкому росту опухоли. Отчаявшаяся девушка опробовала практически все методы альтернативной медицины, однако опухоль с каждым разом возвращалась.

Тогда девушка приняла решение ампутировать руку, так как боялась, что рак распространится и на другие части организма. Арсилла признается, что хотя решение далось ей тяжело, она рада, что может посвящать свое время учебе и общению с друзьями, а не только изнурительному лечению. «Какое-то время я очень сильно переживала, но с помощью любви и поддержки семьи смогла снова полюбить жизнь», — рассказала она.