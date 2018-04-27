Новый терминал аэропорта «Симферополь» обслужил 100 000 пассажиров

Самыми популярными направлениями за последние 10 дней стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В тройку лидеров по объему перевозок вошли авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и «Россия», совместными усилиями они перевезли 63 603 человека. Лидером перевозок стала авиакомпания «Уральские авиалинии», которая перевезла на своих рейсах в Крым 13 235 пассажиров, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Напомним, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь начал свою работу 16 апреля 2018 года. Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллионов пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами. Подавляющее большинство лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды, обеспечивающей потребности посетителей, испытывающих затруднения при самостоятельном перемещении: пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушениями здоровья, людей старшего возраста. Концепция безбарьерной среды применена как в здании аэровокзала, так и на привокзальной площади.