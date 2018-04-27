ФПБ создает базу данных о вакансиях в Беларуси

«Мы приступили к созданию уникальной базы данных вакансий по всей стране. На нашем профсоюзном портале 1prof.by появится сервис, где будут аккумулироваться данные о вакансиях всех центров занятости. Кроме того, в этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех наших первичных профсоюзных организаций, а это практически 20 тыс. первичек. Благодаря этому люди смогут очень оперативно получать информацию о вакансиях по сформированному запросу», — сказал Михаил Орда.

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Федерация проводит серьезную работу в плане содействия в трудоустройстве. «В каждом районе страны есть наш представитель, который координирует работу всех первичных профсоюзных организаций. Он на постоянной связи с их председателями в районе и, как правило, обладает самой оперативной информацией по ситуации на предприятиях, о том, что где-то требуются работники, и таким образом может помочь трудоустройству тех, кто реально хочет найти работу», — отметил председатель ФПБ.

Что касается декрета № 1 «О содействии занятости», по словам Михаила Орды, это важный и нужный документ, поскольку он направлен на решение главного для профсоюзов вопроса — занятости людей. Профсоюзы всего мира обеспокоены проблемой теневой экономики и неформальной занятости, поскольку это ведет к снижению защиты человека. Принятие декрета — одна из мер, которая будет способствовать легальности трудоустройства.