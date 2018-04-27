Куда сходить в майские праздники 2018
Концерт «30 Seconds to Mars» и «Московская весна, а сappella».
Концерт «30 Seconds to Mars» и «Московская весна, а сappella».
Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события первых майских праздников и узнала, куда сходить в столице и в Московской области с 28 апреля по 2 мая.
Открытие фестиваля «Московская весна, а сappella»
На Тверской площади откроется детская вокальная школа, школа танцев и музыкальный клуб иностранных языков. В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. На Площади Революции откроются творческие мастерские, где научат украшать музыкальные инструменты и мастерить модные аксессуары. На Тверском бульваре у памятника Сергею Есенину, гостям предложат взять урок битбокса. На Арбате все желающие смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле
Где: улицы и площади Москвы
Стоимость: бесплатно
Концерт «30 Seconds to Mars»
Концерт американской мультиплатиновой группы «30 Seconds to Mars» называют одним из самых ожидаемых событий 2018 года. Группа была основана в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето и за 20 лет творчества превратилась в
Где: Москва, спорткомплекс «Олимпийский»
Стоимость: от 2800 рублей
Спектакль «Свадьба Кречинского» в Губернском театре
Спектакль «Свадьба Кречинского» по мотивам трилогии русского драматурга Александра
Где: Москва, Московский Губернский театр
Стоимость: билеты от 400 рублей
Фестиваль японской культуры на ВДНХ
Крупнейший в России Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan пройдет на ВДНХ 28 — 29 апреля. Посетителей ждут выступления популярных музыкантов, российский финал конкурса косплея World Cosplay Summit, восточные единоборства, художественные
Где: Москва, ВДНХ, павильон № 75
Стоимость: от 900 рублей, дети до 7 лет — бесплатно
Фестиваль джаза VR Jazz Fest
В преддверии Международного Дня джаза, который в этом году принимает Россия, в ЦДХ в Москве состоится праздничный концерт с участием звезд мирового джаза Kalil Wilson (США), Paolo Recchia (Италия), Joander Santos (Бразилия), Дмитрия Носкова (Россия), а также московских музыкантов. Выступление артистов пройдет в сопровождении яркого и неординарного оркестра «Круглый Бэнд» под управлением известного саксофониста Алексея Круглова.
Где: Москва, Центральный дом художника
Стоимость: от 1000 рублей
Концерт Musica Viva в Клину
Концерт классической музыки камерного оркестра Musica Viva под руководством Народного артиста России Александра Рудина состоится 29 апреля в рамках Музыкального фестиваля «Весна в Клину», который проходит с 25 апреля по 7 мая в Государственном мемориальном музыкальном
Где: Московская область, Клин
Стоимость: от 600 рублей
Ярмарка винила в Москве
Традиционная весенняя ярмарка виниловых пластинок пройдет в центре Москвы 29 апреля. Организаторы решили назвать ярмарку «Мелодии мира». В ней примет участие французский психоделический роковый мультиинструменталист Тимур Омар (Timur Omar), который привезет часть своей коллекции. Фанатов винила ждут в пивбаре «Энтузиаст».
Где: Москва, кафе «Энтузиаст», Столешников переулок, 7/5
Стоимость: вход свободный
Исторический выходной в Зарайском Кремле
Проект «Исторический выходной» в Зарайском Кремле знакомит посетителей с событиями российской истории. Гости самого маленького в России кремля в полдень воскресенья окажутся посреди
Где: Московская область, Зарайск, музей «Зарайский кремль»
Стоимость: 200 рублей
Премьера фильма «Лицо
С 26 апреля в российском прокате польская драма режиссера Малгожаты Шумовской «Лицо», которая покорила жюри Берлинского кинофестиваля. У красавчика Яцека было все — работа, собака, любимая девушка и тусовки с друзьями. Герой трудился на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. Но однажды он теряет все
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Стоимость: от 250 рублей
Выставка «Искусство 2000-х»
Выставка «Искусство 2000-х», которая открылась 27 апреля в Москве, — это первый опыт музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века. В экспозицию вошло около 100 произведений — живопись, графика,
Где: Москва, Третьяковская галерея на Крымском валу
Стоимость: взрослый билет — 500 рублей, детский — 250 рублей
Открытие летнего сезона в парках
Первомай в Москве традиционно будет отмечен открытием летнего сезона в столичных парках. В 21 московском парке пройдут развлекательные мероприятия, за которые москвичи голосовали на портале «Активный гражданин». Так, 1 мая сезон откроют ЦПКиО Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе, сад «Эрмитаж» и другие. Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей парка Горького, который в сезоне 2018 отметит свое 90-летие. В парке будет звучать живая музыка, состоится парад физкультурников, на Голицынских прудах пройдет встреча Meet for Charity для желающих открыть свое дело, а в «Музеоне» заработает театральная лаборатория «Гоголь-центра».
В «Зарядье», где уже заработал первый фонтан этого сезона, можно будет принять участие в
Где: Москва, парки «Мосгорпарка»
Стоимость: бесплатно
Майские праздники в стиле СССР на ВДНХ
В историческом парке «Россия — моя история» майские праздники отметят в советском стиле. Начиная с 29 апреля здесь воссоздадут ключевые для 1960−1980-х годов события и пространства. Гости ВДНХ перенесутся в прошлое: зайдут в комиссионный магазин и в буфет, споют под гитару с бардами у костра и прогуляются по съемочной площадке фильма «Афоня». Для посетителей ВДНХ будут работать несколько интерактивных зон. 1 мая в 15:00 состоится концерт группы «СТИЛЯГИ Band», которые исполнят легендарные песни «Вася», «Черный кот», «Хмуриться не надо, Лада», «Замечательный сосед», «Песня о медведях», «Проснись и пой» и другие.
Где: Москва, ВДНХ, павильон № 57.
Стоимость: бесплатно.
Новый центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Майские праздники — самое время посетить крупнейший в России космический музейный комплекс — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, который открылся 13 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне «Космос». В экспозиции представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты предприятий
Где: Москва, ВДНХ, павильон № 34 «Космос»
Стоимость: 500 рублей, льготный билет — 250 рублей, первые три сеанса по вторникам пенсионерам — бесплатно
Выставка «Космос. Love» в Мытищах
На интерактивной выставке «Космос. Love», которая проходит в Мытищах с 10 апреля, с помощью компьютерной графики можно перенестись в космос и увидеть, какие невероятные миры способно создавать в своем воображении человечество, влюбленное в космос. В мультимедийном зале реконструированы идеи колонизации космических просторов, созданные русскими футурологами первой половины XX века. Зритель погрузится в утопические миры
Где: Московская область, Мытищи, ул. Мира, д. 32/2
Стоимость: от 250 рублей
«АлтайФест» в Аптекарском огороде
С 29 апреля по 2 мая, в рамках XVIII Весеннего фестиваля цветов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет IV Алтайский фестиваль, посвященный культуре и природе Алтая. В программе — живые выступления мастеров горлового пения доказательства того, что футбол изобрели на Алтае, фотовыставка, лекции, дегустации алтайских угощений в чайной, экомаркет с продукцией ремесленников,
Где: Москва, Аптекарский огород
Стоимость: 200 — 300 рублей
Дина Жильцова