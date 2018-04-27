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11:38 (мск), источник: РИАМО

Куда сходить в майские праздники 2018

Концерт «30 Seconds to Mars» и «Московская весна, а сappella».

Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события первых майских праздников и узнала, куда сходить в столице и в Московской области с 28 апреля по 2 мая.

Суббота, 28 апреля

Открытие фестиваля «Московская весна, а сappella»

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Фестиваль-конкурс «Московская весна, а сappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая. По всей столице откроется более 60 площадок и 40 сцен для живых выступлений: на бульварах, Тверской, Пушкинской, Манежной площади, в парке «Зарядье», Климентовском переулке и др. Концерты в жанре, а капелла будут проходить ежедневно. В вокальном конкурсе примут участие артисты из 16 стран. Они будут выступать в самых необычных местах, например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии.

На Тверской площади откроется детская вокальная школа, школа танцев и музыкальный клуб иностранных языков. В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. На Площади Революции откроются творческие мастерские, где научат украшать музыкальные инструменты и мастерить модные аксессуары. На Тверском бульваре у памятника Сергею Есенину, гостям предложат взять урок битбокса. На Арбате все желающие смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Где: улицы и площади Москвы

Стоимость: бесплатно

Концерт «30 Seconds to Mars»

Концерт американской мультиплатиновой группы «30 Seconds to Mars» называют одним из самых ожидаемых событий 2018 года. Группа была основана в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето и за 20 лет творчества превратилась в рок-проект международного уровня. Джаред Лето — актер, обладатель множества наград, в том числе премии «Оскар», «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США. «30 Seconds to Mars» продали более 15 миллионов копий альбомов во всем мире, ежегодно их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. В 2018 году группа готовится выпустить свой пятый студийный альбом.

Где: Москва, спорткомплекс «Олимпийский»

Стоимость: от 2800 рублей

Спектакль «Свадьба Кречинского» в Губернском театре

Спектакль «Свадьба Кречинского» по мотивам трилогии русского драматурга Александра Сухово-Кобылина покажут в Губернском театре 28 апреля. Главный герой пьесы Михаил Васильевич Кречинский — азартный игрок. Игра для него — смысл существования, он привык ставить на кон свою судьбу и, кажется, готов принести в жертву судьбу провинциальной барышни Лидочки Муромской. Чтобы свадьба с Лидочкой состоялась, Кречинский решается на самую изощренную и рискованную игру в своей жизни. В роли Кречинского — актер Губернского театра Антон Хабаров.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Стоимость: билеты от 400 рублей

Воскресенье, 29 апреля

Фестиваль японской культуры на ВДНХ

Крупнейший в России Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan пройдет на ВДНХ 28 — 29 апреля. Посетителей ждут выступления популярных музыкантов, российский финал конкурса косплея World Cosplay Summit, восточные единоборства, художественные мастер-классы, а также оригинальные блюда от шеф-поваров лучших японских ресторанов. На открытии фестиваля с авторским live-перформансом выступит художница Watanabe Chonto, работающая в стиле японской живописи тушью суми-э. Хедлайнером фестиваля станет суперпопулярный японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & YAIBA, который приедет в Россию впервые. Особое место в программе займет лекция всемирно известного инженера-робототехника Томотака Такахаси, создателя робота-телефона RoBoHoN, робота-космонавта Kirobo, а также роботов Chroino и Evolta.

Где: Москва, ВДНХ, павильон № 75

Стоимость: от 900 рублей, дети до 7 лет — бесплатно

Фестиваль джаза VR Jazz Fest

В преддверии Международного Дня джаза, который в этом году принимает Россия, в ЦДХ в Москве состоится праздничный концерт с участием звезд мирового джаза Kalil Wilson (США), Paolo Recchia (Италия), Joander Santos (Бразилия), Дмитрия Носкова (Россия), а также московских музыкантов. Выступление артистов пройдет в сопровождении яркого и неординарного оркестра «Круглый Бэнд» под управлением известного саксофониста Алексея Круглова.

Где: Москва, Центральный дом художника

Стоимость: от 1000 рублей

Концерт Musica Viva в Клину

Концерт классической музыки камерного оркестра Musica Viva под руководством Народного артиста России Александра Рудина состоится 29 апреля в рамках Музыкального фестиваля «Весна в Клину», который проходит с 25 апреля по 7 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. «Весна в Клину» — ежегодный музыкальный фестиваль, посвященный дню рождения П. И. Чайковского, проходит с середины 60-х годов XX века. В нем принимают участие лучшие музыканты мира, среди них солисты Большого и Мариинского театров, лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского и другие.

Где: Московская область, Клин

Стоимость: от 600 рублей

Ярмарка винила в Москве

Традиционная весенняя ярмарка виниловых пластинок пройдет в центре Москвы 29 апреля. Организаторы решили назвать ярмарку «Мелодии мира». В ней примет участие французский психоделический роковый мультиинструменталист Тимур Омар (Timur Omar), который привезет часть своей коллекции. Фанатов винила ждут в пивбаре «Энтузиаст».

Где: Москва, кафе «Энтузиаст», Столешников переулок, 7/5

Стоимость: вход свободный

Исторический выходной в Зарайском Кремле

Проект «Исторический выходной» в Зарайском Кремле знакомит посетителей с событиями российской истории. Гости самого маленького в России кремля в полдень воскресенья окажутся посреди военно-полевого лагеря времен легендарного похода княгини Ольги на древлян и смогут понаблюдать за жизнью дружинников в походе. Опытные реконструкторы раскроют секреты воинского снаряжения и помогут желающим освоить азы владения средневековым оружием: мечом, копьем и луком.

Где: Московская область, Зарайск, музей «Зарайский кремль»

Стоимость: 200 рублей

Понедельник, 30 апреля

Премьера фильма «Лицо

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С 26 апреля в российском прокате польская драма режиссера Малгожаты Шумовской «Лицо», которая покорила жюри Берлинского кинофестиваля. У красавчика Яцека было все — работа, собака, любимая девушка и тусовки с друзьями. Герой трудился на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. Но однажды он теряет все из-за несчастного случая, и ему требуется пересадить лицо. Герою придется учиться жить в новых реалиях и разобраться с самим собой.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Стоимость: от 250 рублей

Выставка «Искусство 2000-х»

Выставка «Искусство 2000-х», которая открылась 27 апреля в Москве, — это первый опыт музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века. В экспозицию вошло около 100 произведений — живопись, графика, арт-объекты, инсталляции, видеоработы. Некоторые экспонаты были созданы специально для выставки и, возможно, войдут в коллекцию Третьяковки. Выставку можно посетить до 22 июля.

Где: Москва, Третьяковская галерея на Крымском валу

Стоимость: взрослый билет — 500 рублей, детский — 250 рублей

Вторник, 1 мая

Открытие летнего сезона в парках

Первомай в Москве традиционно будет отмечен открытием летнего сезона в столичных парках. В 21 московском парке пройдут развлекательные мероприятия, за которые москвичи голосовали на портале «Активный гражданин». Так, 1 мая сезон откроют ЦПКиО Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе, сад «Эрмитаж» и другие. Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей парка Горького, который в сезоне 2018 отметит свое 90-летие. В парке будет звучать живая музыка, состоится парад физкультурников, на Голицынских прудах пройдет встреча Meet for Charity для желающих открыть свое дело, а в «Музеоне» заработает театральная лаборатория «Гоголь-центра».

В «Зарядье», где уже заработал первый фонтан этого сезона, можно будет принять участие в мастер-классах по мыловарению и квиллингу, в «Сокольниках» создадут пионерский отряд, а в Саду «Эрмитаж» научат создавать собственные сады. В парке «Царицыно» выпустят на пруды лебедей-шипунов, серых гусей и уток-пингвинок, заработают лодочные станции, начнутся футбольные матчи, откроется Царицынская танцплощадка с мастер-классами и комплекс пляжных видов спорта, а в Воронцовском парке — весенний фестиваль искусств Play May.

Где: Москва, парки «Мосгорпарка»

Стоимость: бесплатно

Майские праздники в стиле СССР на ВДНХ

В историческом парке «Россия — моя история» майские праздники отметят в советском стиле. Начиная с 29 апреля здесь воссоздадут ключевые для 1960−1980-х годов события и пространства. Гости ВДНХ перенесутся в прошлое: зайдут в комиссионный магазин и в буфет, споют под гитару с бардами у костра и прогуляются по съемочной площадке фильма «Афоня». Для посетителей ВДНХ будут работать несколько интерактивных зон. 1 мая в 15:00 состоится концерт группы «СТИЛЯГИ Band», которые исполнят легендарные песни «Вася», «Черный кот», «Хмуриться не надо, Лада», «Замечательный сосед», «Песня о медведях», «Проснись и пой» и другие.

Где: Москва, ВДНХ, павильон № 57.

Стоимость: бесплатно.

Среда, 2 мая

Новый центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Майские праздники — самое время посетить крупнейший в России космический музейный комплекс — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, который открылся 13 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне «Космос». В экспозиции представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. В подкупольном пространстве разместились игровые симуляторы, экспозиционный модуль «Монолит» и 5D-кинотеатр «Космическая сфера», где можно увидеть историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. Центр работает ежедневно, кроме понедельника, с11:00 до 22:00, вход на экспозицию организован по сеансам.

Где: Москва, ВДНХ, павильон № 34 «Космос»

Стоимость: 500 рублей, льготный билет — 250 рублей, первые три сеанса по вторникам пенсионерам — бесплатно

Выставка «Космос. Love» в Мытищах

На интерактивной выставке «Космос. Love», которая проходит в Мытищах с 10 апреля, с помощью компьютерной графики можно перенестись в космос и увидеть, какие невероятные миры способно создавать в своем воображении человечество, влюбленное в космос. В мультимедийном зале реконструированы идеи колонизации космических просторов, созданные русскими футурологами первой половины XX века. Зритель погрузится в утопические миры художников-авангардистов (Малевич, Татлин, Суетин, Чашник), русских ученых, чьи математические и философские исследования были посвящены выживанию человека на других планетах (Федоров, Циолковский), советских конструкторов, благодаря которым человечество смогло оторваться от Земли (Королев, Бармин, Глушко, Пилюгин, Рязанский, Кузнецов) и космонавтов, которые доказали, что человек может все (Гагарин, Леонов, Терешкова).

Где: Московская область, Мытищи, ул. Мира, д. 32/2

Стоимость: от 250 рублей

«АлтайФест» в Аптекарском огороде

С 29 апреля по 2 мая, в рамках XVIII Весеннего фестиваля цветов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет IV Алтайский фестиваль, посвященный культуре и природе Алтая. В программе — живые выступления мастеров горлового пения доказательства того, что футбол изобрели на Алтае, фотовыставка, лекции, дегустации алтайских угощений в чайной, экомаркет с продукцией ремесленников, мастер-классы по войлоковалянию, горловому пению и игре на алтайских варганах, детские мастер-классы по изучению флоры Алтая, ложечный тир и многое другое.

Где: Москва, Аптекарский огород

Стоимость: 200 — 300 рублей

Дина Жильцова

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