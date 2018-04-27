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11:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Бессмертный полк» прошагает в Челябинске от ЮУрГУ до «Вечного огня»

Участников акции приглашают на построение к 13.30 часам.

Источник: Аргументы и факты

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Челябинске пройдёт по маршруту от Южно-Уральского государственного университета до «Вечного огня», рассказали «АиФ-Челябинск» организаторы акции.

Участников акции ждут на построение на площади у ЮУрГУ в День Победы к 13.30. Само шествие начнётся в 15 часов дня. Жители Челябинска пройдут по проспекту Ленина — через Свердловский проспект — и до площади Революции, далее повернут налево на улицу Цвиллинга к «Вечному огню».

«В колонну “Бессмертного полка” может встать каждый, кто 9 мая придёт с фотографией своего предка», — отмечают организаторы.

Источник: Аргументы и факты

Отметим, что всего в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске пройдёт 130 мероприятий. После завершения Торжественного построения 9 мая начнутся праздничные программы, народные гуляния, будут работать полевые кухни. Только в концентре на площади Революции 9 мая будет задействовано более 200 лучших артистов Южного Урала. Завершением Дня Победы станет праздничный фейерверк на набережной реки Миасс, продолжительностью 10 минут.

Справка.

«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Его участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

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