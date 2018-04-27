Отсутствие эвакуационных выходов: в Саках закрыли два ТРЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Два
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Два
Как уточняется в сообщении, закрыты ТРЦ «М-Гранд» и «Adiz».
«Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, отсутствие автоматической системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения, непроведение огнезащитной обработки конструкций и другие», — пояснили в
Кроме того, выяснилось, что эти объекты по документам не введены в эксплуатацию.
«Ввиду выявленных нарушений градостроительного и противопожарного законодательства, которыми создается угроза жизни и здоровью посетителей, межрайонный прокурор направил исковые заявления в суд о запрете деятельности торговых центров до полного устранения нарушений, с ходатайством об обеспечении иска в виде приостановления функционирования объектов на период рассмотрения гражданского дела», — говорится в сообщении крымской прокуратуры.
Проверки во всех ТРЦ и местах массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта, и унес жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар один из крупнейших в России за 100 лет.