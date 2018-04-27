В Краснодаре у Дома книги на открытии фонтанов «оживут» медные фигуры

Источник: Кубань 24

В 16:00 около чаши концерт дадут творческие коллективы, а инженеры под музыку включат фонтан. Далее каждый час открывать будут все водные каскады краевой столицы. Их 11. Перед сезоном каждую чашу и все механизмы проверили специалисты. Накануне фонтаны еще раз осмотрели уборщики. Для каждого водоема подготовили уникальные театрализованные постановки. Например, около Дома книги актеры оживят медные фигуры. Кульминацией станет запуск главного городского фонтана.

«На Театральной площади будут говорить о воде и о любви. На Александрийском бульваре на каскадном фонтане о любви к воде будут рассказывать посредством джазовой музыки», — сказала начальник управления культуры Краснодара Ирина Лукинская.

Фонтан уже открыли в центре Лабинска. Посмотреть, как первый раз в году забьют струи, собрались десятки горожан. Для них организаторы устроили большой праздник с шарами и выступлениями творческих коллективов.