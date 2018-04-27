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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Самары получили дополнительные полномочия для помощи бездомным животным

В Самарской губернской думе во втором чтении утвердили законопроект, согласно которому регулировать численность безнадзорных животных в городе будут местные власти за счет региональных средств.

Источник: Комсомольская правда

Теперь мэрия будет контролировать отлов и транспортировку безнадзорных животных в пункты временного содержания, а также осмотр ветеринаров, стерилизацию и даже поиск новых хозяев. Вопрос регулирования численности безнадзорных животных в Самаре находится на контроле администрации городского округа Самара и производится исключительно гуманными способами — при отлове безнадзорных животных не допускается применение способов и технических приспособлений, влекущих увечье, травму безнадзорного животного, угрозу для их жизни или здоровья. Применять эвтаназию можно будет только в случае необходимости прекращения страданий животного, при наличии неизлечимого заразного заболевания или признаков бешенства и агрессивного поведения.

— С принятием этого закона мы переходим в правовое поле решения проблем с безнадзорными животными. Четко прописано, что делать с ними, как их отлавливать. Мы четко знаем, в каком направлении нам двигаться, чтобы улучшить качество жизни граждан и несчастных животных, — пояснил начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Так, каждый случай отлова будет производиться в присутствии общественности — старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов.

На сегодняшний день в городе пять приютов, в которых животные после осмотра ветеринаров и стерилизации будут проживать, пока им не найдут новых хозяев.

По сути, принятый губернской думой законопроект лишь расширяет механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных, а также позволяет властям Самары получать дополнительные средства из областного бюджета на помощь четвероногим.

Стоит отметить, что власти Самары еще в марте приняли решение о дополнительном финансировании приютов для животных.

— Собаки чаще всего оказываются на улице из-за безалаберности хозяев. Многие домашние питомцы свободно гуляют по улицам города без ошейников и попадают в сети отловщиков, — рассказала администратор приюта для животных «Надежда» Ирина Макитрина. — По поведению видно, что они не бездомные. Таких животных мы фотографируем, размещаем снимки в социальных сетях. Многие самарцы так находят своих «потеряшек». Иногда удается пристроить собак к новым хозяевам. Сейчас в нашем приюте 200 собак. Конечно, субсидии нам очень помогут. Это позволит расшириться и улучшить питание животных, закупить необходимые лекарства. Ведь у нас есть животные с серьезными заболеваниями, им нужны дорогие препараты для облегчения страданий. Приюту помогают неравнодушные люди, но средств благотворителей часто не хватает.

КСТАТИ

Работает пилотный проект

Самарская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект внедрения стандарта организации работы с безнадзорными животными. Документ разработан Агентством стратегических инициатив и основан на лучшем мировом опыте гуманного отношения к бездом-ным животным. Сформирована «эталонная модель» организации работы с безнадзорными животными, она охватывает все сферы деятельности: создание и оснащение приюта для безнадзорных животных, их отлов, содержание, ветеринарное обслуживание, поиск старых или новых хозяев животных, а также взаимодействие с общественными организациями, представителями зоозащитного сообщества и волонтерами.

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