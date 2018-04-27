Фасад здания, где было кафе «Снежинка», начали восстанавливать в Иркутске
К такому решению пришел суд.
К такому решению пришел суд.
История с кафе «Снежинка» началась не вчера. Разбирательства вокруг старейшего в Иркутске здания, расположенного на улице Литвинова, начались еще в прошлом году. Узнаваемое кафе закрылось после долгих лет работы. Хозяева продали помещение. Однако новый владелец внес свои коррективы: убрал лепнину, расширил окна.
Выяснилось, что облик задания он изменил незаконно. Горожане были возмущены его действиями. Особенно негодовали жители самого дома. Они обратились в мэрии с жалобой. Служба по охране памятников так и не признала дом памятником культурного наследия, однако суд
В администрации Иркутска подтвердили, что работы начались на днях. Фото о том, как рабочие ремонтируют фасад, уже разлетелись по соцсетям.