Фасад здания, где было кафе «Снежинка», начали восстанавливать в Иркутске

История с кафе «Снежинка» началась не вчера. Разбирательства вокруг старейшего в Иркутске здания, расположенного на улице Литвинова, начались еще в прошлом году. Узнаваемое кафе закрылось после долгих лет работы. Хозяева продали помещение. Однако новый владелец внес свои коррективы: убрал лепнину, расширил окна.

Выяснилось, что облик задания он изменил незаконно. Горожане были возмущены его действиями. Особенно негодовали жители самого дома. Они обратились в мэрии с жалобой. Служба по охране памятников так и не признала дом памятником культурного наследия, однако суд все-таки вынес решение о том, чтобы предприниматель вернул фасаду прежний вид.