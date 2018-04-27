Иркутян приглашают на репетиции шествия силовиков ко Дню Победы
Тренировки подразделений Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона к торжественному прохождению в День Победы пройдут на площади имени Сперанского в Иркутске.
Тренировки подразделений Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона к торжественному прохождению в День Победы пройдут на площади имени Сперанского в Иркутске.
Как сообщает 27 апреля 2018 года
Участие в тренировке 2 мая будут принимать только расчёты подразделений Министерства обороны России и силовых структур. К репетиции 5 и 7 мая привлекут 14 единиц техники, в том числе ту, которую иркутяне раньше не видели. Это боевая противодиверсионная машина «Тайфун» от Иркутской ракетной дивизии и пусковая установка ЗРС С-300 войсковой части Ангарска. По площади проедут также БТР — 70 М, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковая пушка «Рапира» и другая техника.
В конце апреля тренировки торжественного прохождения войск и силовых структур в День Победы проходят на специальной площадке аэропорта Иркутска, в них участвуют более 1 тыс. человек — 17 расчётов от 13 организаций. Среди них представители двух войсковых частей, ГУ МВД по Иркутской области, службы исполнения наказаний, таможенной службы, службы судебных приставов,