Иркутян приглашают на репетиции шествия силовиков ко Дню Победы

Как сообщает 27 апреля 2018 года пресс-служба правительства Иркутской области, наблюдать за репетициями смогут все желающие — 2 и 5 мая они начнутся в 19.00, 7 мая — в 17.00.

Участие в тренировке 2 мая будут принимать только расчёты подразделений Министерства обороны России и силовых структур. К репетиции 5 и 7 мая привлекут 14 единиц техники, в том числе ту, которую иркутяне раньше не видели. Это боевая противодиверсионная машина «Тайфун» от Иркутской ракетной дивизии и пусковая установка ЗРС С-300 войсковой части Ангарска. По площади проедут также БТР — 70 М, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковая пушка «Рапира» и другая техника.