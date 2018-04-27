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12:20 (мск), источник: АиФ Самара

1 мая в Самаре стартует официальный сезон дачных перевозок

В 2018 году некоторые дачные маршруты будут объединены для исключения дублирования.

Источник: РИА "Новости"

С 1 мая в Самаре начинаются регулярные сезонные перевозки на садово-дачные массивы, которые продлятся до конца октября, сообщает администрация областного центра.

Основными пунктами отправления дачных автобусов являются:

— ул. Георгия Димитрова;.

— площадь им. Кирова;.

— автостанция «Аврора»;.

— Пригородный автовокзал.

Для удобства пассажиров по всем маршрутам будут следовать автобусы среднего и большого класса. Задействовать планируется 69 единиц подвижного состава.

Изменения тарифа в 2018 году не произойдет — он все так же составит 2,02 руб. за 1 км пути.

В 2018 году маршрутная сеть будет скорректирована — рейсы будут осуществляться по 28 маршрутам, ряд маршрутных направлений будут объединены в целях исключения дублирования:

— маршрут № 101д будет объединен с маршрутом № 173 путем введения тарифной остановки «СНТ «Василек» (без добавления дополнительного подвижного состава);.

— маршрут № 126а будет объединен с маршрутами № 147 и № 182 (без добавления дополнительного подвижного состава);.

— маршрут № 132к будет объединен с маршрутом № 132 путем введения тарифной остановки «Автостанция «Красная Глинка» (с добавлением дополнительного подвижного состава);.

— маршрут № 154к будет объединен с маршрутом № 154 путем введения тарифной остановки «Поселок Мехзавод» (с добавлением дополнительного подвижного состава);.

— маршрут № 178 будет объединен с маршрутом № 168 путем введения тарифной остановки «Улица Бакинская» (без добавления дополнительного подвижного состава);.

— маршрут № 179 будет объединен с маршрутом № 180 путем введения тарифной остановки «СДТ «Конезавод» (с добавлением подвижного состава).

Напомним, в апреле в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения было проведено комиссионное обследование дорожных условий по маршрутам, следующим на садово-дачные массивы, с оформлением актов, подтверждающих возможность открытия маршрутов. Пробные рейсы автобусов с целью изучения пассажиропотока были запланированы на 21, 22 и 29 апреля — в указанные дни поездки осуществляются в зависимости от наполняемости автобусов, за полную стоимость проезда для всех категорий граждан. К последнему дню тестовых перевозок положительное заключение по результатам комиссионного обследования было дано по всем запланированным к официальному открытию сезона маршрутам.

В период регулярных перевозок — с 1 мая по 31 октября — транспортное обслуживание будет организовано по субботам, воскресеньям и праздничным дням, а в период с 1 мая по 30 сентября — дополнительно по средам и пятницам (за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам: 9 мая, 26 мая, а также дней проведения тестовых матчей на стадионе «Самара Арена» и матчей Чемпионата мира по футболу: 6 мая, 16 мая, 17 июня, 7 июля).

С перечнем маршрутов на садово-дачные массивы, планируемых к работе с 1 мая по 31 октября 2018 года, можно ознакомиться в приложении.

Более подробную информацию по организации движения общественного транспорта пассажиры могут получить по телефону «горячей линии» по работе общественного транспорта: 207−70−11.

С прогнозом времени прибытия транспорта для всех остановочных пунктов можно ознакомиться в on-line помощнике — приложении «Прибывалка-63».

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