Самарские школы пока не будут переводить на пятидневку

— Этот вопрос требует серьезной проработки. Дело не в том, чтобы сделать субботу выходной, а в том, чтобы школьники учились в этот день дома. Пока нет методического обоснования для пятидневной учебной недели. Непонятно, как будет усваиваться школьный материал дистанционно. К тому же при сокращении одного дня учителя могут потерять в зарплате. Этот момент тоже нужно проработать, — сказал Дмитрий Азаров.