Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ резко ответила Украине на попытку военной «инспекции» в Крыму
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Муж заменил жену на «беременной» фотосессии и развеселил пользователей Сети
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Наталья Водянова показала морщины и мешки под глазами
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Принц Гарри выбрал шафера на свадьбу
Ани Лорак поделилась снимком в бикини
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по Донбассу
В Японии раскрыли план премьера Британии против РФ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
8Историческая встреча лидеров двух Корей
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12:17 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские школы пока не будут переводить на пятидневку

В школах Самарской области в ближайшее время не планируется вводить пятидневную систему обучения. Об этом в четверг, 26 апреля, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24» заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее с инициативой ввести в школах пятидневку выступил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Однако, по словам врио губернатора, сделать это пока нельзя.

 — Этот вопрос требует серьезной проработки. Дело не в том, чтобы сделать субботу выходной, а в том, чтобы школьники учились в этот день дома. Пока нет методического обоснования для пятидневной учебной недели. Непонятно, как будет усваиваться школьный материал дистанционно. К тому же при сокращении одного дня учителя могут потерять в зарплате. Этот момент тоже нужно проработать, — сказал Дмитрий Азаров.

Все новости региона
В Новокуйбышевске осудили женщину, которая «набросилась» на полицейского с оскорблениями
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Матвиенко выступила за декриминализацию некоторых статей УК РФ
На что будет готова Меркель, чтобы сохранить российский газ
Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фото Марса
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Владельцы рассказали, ржавеет ли Lada Vesta Портал Lada Online провёл опрос, довольны ли владельцы «Вест» антикоррозионной защитой своих автомобилей
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь