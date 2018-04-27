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12:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Реверс на мосту через Кудьму в Нижегородской области отменят 18 мая

Полностью завершить все работы планируется к 20 декабря.

Источник: Newsroom24.ru

Реверс на мосту через Кудьму на 447 км трассы М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области отменят 18 мая. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Полностью завершить все работы планируется к 20 декабря. Специалисты отремонтируют опоры пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода. Работы на мосту ведутся круглосуточно в две смены.

Проведение ремонта продиктовано неотложной необходимостью: обследование, проведенное в 2017 году, выявило дефекты, влияющие, в том числе и на безопасность конструкции. Работы ведутся без полного закрытия движения.

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