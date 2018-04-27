9 мая в Иркутске впервые пройдёт пиротехническое музыкальное шоу

Источник: Аргументы и факты

9 мая в рамках празднования Дня Победы впервые в Иркутске пройдёт пиротехническое музыкальное шоу. Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.

Особенностью шоу станет музыкальный салют — яркие шары фейерверка будут раскрываться синхронно с музыкой. Управляющий делами Губернатора Иркутской области Александр Суханов, рассказал, что музыкальное сопровождение салюта можно будет слышать на расстоянии от происходящего, только нужно будет включить радио. Аудиоряд будет транслироваться на волнах МСМ. Так полноценную картину всего происходящего можно будет увидеть с другого берега Ангары или, например, из своего окна, нужную только поймать нужную волну на приёмнике или запустить мобильное приложение.

Программный директор радиостанции, Иван Вельчинский, подчеркнул, что у них уже был подобный опыт сопровождения городского мероприятия, и он был удачный. Поэтому они гарантируют качественное проведение шоу 9 мая.