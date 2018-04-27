ГАТИ нашла в Петербурге незаконные велодорожки

Работы ведутся на Яхтенной улице — от улицы Савушкина до Приморского проспекта. Инспекция выдала ордер СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на ремонт тротуаров на этом отрезке. Он действует с 20 апреля по 5 июня. Однако сейчас там без согласования делают велодорожки по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СПб».