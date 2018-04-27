ГАТИ нашла в Петербурге незаконные велодорожки
Работы по их обустройству ведутся на Яхтенной улице.
Работы по их обустройству ведутся на Яхтенной улице.
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Работы ведутся на Яхтенной улице — от улицы Савушкина до Приморского проспекта. Инспекция выдала ордер СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на ремонт тротуаров на этом отрезке. Он действует с 20 апреля по 5 июня. Однако сейчас там без согласования делают велодорожки по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СПб».
17 апреля Центр действительно подавал заявку на обустройство, но она до сих пор находится на рассмотрении. В результате ГАТИ возбудила административное дело.