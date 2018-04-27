Калининградский архитектор сделал татуировку Дома Советов на груди

Источник: Клопс.ru

Фотографию горожанина и рисунка разместили его друзья в социальных сетях. Михаил в разговоре с корреспондентом «Клопс» рассказал, почему выбрал именно этот объект для тату.

«Эту татуировку я решил сделать, потому что Дом Советов прекрасен. Это здание — символ Калининграда, кто бы как к нему ни относился. Я сам архитектор, поэтому для меня это важный очень объект, один из немногих», — поделился Никоненко.

По словам молодого человека, тату он сделал около полутора лет назад. В планах — изобразить на теле Дом техники («Эпицентр»). Также Михаилу нравятся объекты Ганса Хоппа.