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12:52 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский архитектор сделал татуировку Дома Советов на груди

Калининградский архитектор Михаил Никоненко сделал себе татуировку с изображением Дома Советов на груди.

Источник: Клопс.ru

Фотографию горожанина и рисунка разместили его друзья в социальных сетях. Михаил в разговоре с корреспондентом «Клопс» рассказал, почему выбрал именно этот объект для тату.

«Эту татуировку я решил сделать, потому что Дом Советов прекрасен. Это здание — символ Калининграда, кто бы как к нему ни относился. Я сам архитектор, поэтому для меня это важный очень объект, один из немногих», — поделился Никоненко.

По словам молодого человека, тату он сделал около полутора лет назад. В планах — изобразить на теле Дом техники («Эпицентр»). Также Михаилу нравятся объекты Ганса Хоппа.

«В Калининграде хорошего есть, на что мало кто обращает внимание. Особенно немецкая архитектура 20−30-х годов прошлого века, которую все зачастую принимают за советскую», — рассказал Михаил.

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