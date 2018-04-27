Горожане самостоятельно организуют в Иркутске книжный фестиваль

Главной площадкой мероприятия станет ТРК «Модный Квартал», события фестиваля также пройдут в залах отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, Иркутского планетария. Как сообщает 27 апреля пресс-секретарь фестиваля Анна Масленникова, фестиваль организует инициативная группа иркутян при поддержке администрации Иркутска. Активисты объявили народный сбор средств на проведение акции.

Напомним, после сообщений о том, что в результате санкций, которые США ввели против компаний Олега Дерипаски, его фонд «Вольное дело» вынужден был отменить II Иркутский международный книжный фестиваль, инициативная группа иркутян выступила с идеей провести свой книжный праздник, заявив о проведении фестиваля #Иркнига.

Мы не имеем права оставить город без книжного праздника. К сожалению, мы не сможем провести грандиозный фестиваль на 127 издательств и 500 писателей. Но есть издательства и авторы, которые готовы приехать в Иркутск за свой счет. Александр Верхозин руководитель инициативной группы

Например, писатель Александр Ткаченко проведет презентацию детской книги о Байкале, которая выйдет в издательстве «Настя и Никита». В рамках проекта Берлинского литературного коллоквиума «Попутчики» Иркутск посетят писательницы Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия). Они проведут творческие встречи с читателями и расскажут о своих произведениях. Приедет на фестиваль и французский писатель Жиль Бастианелли, он представит свою книгу о русском художнике Эдике Штейнберге.

Мероприятие соберет и иркутских писателей, литераторов, издателей. Свои лекции проведут архитектор Марк Меерович, популяризатор науки Сергей Язев, художник Сергей Элоян, автор первого иркутского графического романа Михаил Васильев, историк Артем Ермаков, председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох и другие.

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», планировавшая проведение в ходе ИМКФ финала конференции «Восток» чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» и всероссийского полуфинала чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18», проходящего при поддержке Фонда президентских грантов, не стала переносить эти события. Программный директор МФЧ Михаил Фаустов заявил, что эти мероприятия состоятся «при любой погоде».