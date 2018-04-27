В Екатеринбурге в память о семье Николая II проведут сразу два крестных хода
Одно шествие начнется ранним утром, второе — днем.
Одно шествие начнется ранним утром, второе — днем.
В Екатеринбурге в день 100-летней годовщины прибытия Царской семьи в город, проведут сразу два крестных хода. Первое шествие пройдет от железнодорожной станции Шарташ до
— Маршрут крестного хода пройдет по улицам Куйбышева и Восточной — с остановкой на пересечении Восточная и Шевченко у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская». Затем колонна по Челюскинцев прошествует к старому екатеринбургскому железнодорожному вокзалу, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Далее участники проследует по Свердлова и Карла Либкнехта. Завершится крестный ходу
Всем участникам шествия обещают вручить императорскую ленточку и буклет, рассказывающий о местах, где семья последнего российского царя успела побывать до гибели.
В этот же день организация «Мемориал Романовых» проведёт свой крестный ход. Он начнется в 13:30 от Вишнёвой, 22а, а завершится шествие на месте исторических контуров расстрельной комнаты дома Ипатьева.