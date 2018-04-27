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12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в память о семье Николая II проведут сразу два крестных хода

Одно шествие начнется ранним утром, второе — днем.

В Екатеринбурге в день 100-летней годовщины прибытия Царской семьи в город, проведут сразу два крестных хода. Первое шествие пройдет от железнодорожной станции Шарташ до Храма-Памятника на Крови. Колонна начнет движение 30 апреля в 7:00 от поклонного креста на Куйбышева, 149а.

— Маршрут крестного хода пройдет по улицам Куйбышева и Восточной — с остановкой на пересечении Восточная и Шевченко у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская». Затем колонна по Челюскинцев прошествует к старому екатеринбургскому железнодорожному вокзалу, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Далее участники проследует по Свердлова и Карла Либкнехта. Завершится крестный ходу Храма-на-Крови, где Царственные страстотерпцы провели последние дни своей земной жизни и приняли мученическую кончину, — рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Всем участникам шествия обещают вручить императорскую ленточку и буклет, рассказывающий о местах, где семья последнего российского царя успела побывать до гибели.

В этот же день организация «Мемориал Романовых» проведёт свой крестный ход. Он начнется в 13:30 от Вишнёвой, 22а, а завершится шествие на месте исторических контуров расстрельной комнаты дома Ипатьева.

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