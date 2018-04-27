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17Time 100
12:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

МЧС продлило штормовое предупреждение на Южном Урале из-за ветра до 25 м/с

Властей обязали проверить крыши и слабо укреплённые конструкции.

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Источник: Reuters

Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области на вечер пятницы, 27 апреля, из-за надвигающегося сильного ветра, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в южных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с, местами по региону — небольшой дождь.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, — отмечают в МЧС. — Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий».

Из-за надвигающегося урагана спасатели рекомендуют чиновникам оперативно проверить системы оповещения населения, а также обследовать крыши и рекламные конструкции. Кроме того, необходимо перенести культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. Жителям не следует оставлять детей без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — предупреждают в МЧС. — Следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём». В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101» или в ЕДДС вашего муниципального образования.

Напомним, ранее МЧС предупреждало южноуральцев лишь о ветре скоростью 7−12 м/с.

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