В Анапе откроется 70-метровое колесо обозрения

Его высота — 70 метров. Новый аттракцион возводили около года. В 30 кабинок поместится 180 отдыхающих. В каждой из них по шесть мест.

В день открытия билеты будут продавать со скидкой. Также в парке выступят творческие коллективы города, а жители смогут поучаствовать в розыгрыше бесплатных билетов.