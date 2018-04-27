В Анапе откроется 70-метровое колесо обозрения
29 апреля в детском парке Анапы «Книга джунглей» откроется самое высокое колесо обозрение города.
29 апреля в детском парке Анапы «Книга джунглей» откроется самое высокое колесо обозрение города.
Его высота — 70 метров. Новый аттракцион возводили около года. В 30 кабинок поместится 180 отдыхающих. В каждой из них по шесть мест.
В день открытия билеты будут продавать со скидкой. Также в парке выступят творческие коллективы города, а жители смогут поучаствовать в розыгрыше бесплатных билетов.
Открытие аттракциона состоится в 12:00 в парке «Книга джунглей». В этот день новое колесо обозрение будет работать до последнего гостя.