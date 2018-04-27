«Тесно как в трамвае»: роженицы часами стоят в очереди на прием екатеринбургской ГКБ № 40

Роддом открылся после дезинфекции и в приемном покое создался настоящий ажиотаж: к девяти утра пришло так много беременных, что им не хватило сидячих мест. В итоге многим женщинам пришлось провести на ногах не меньше двух часов.

«Всем поступающим назначили одно и то же время приема — 9 часов утра. Вместе с поступающими в приемном покое очередь на консультацию. Очереди перепутались. Сидячих мест не хватает. Беременные на поздних сроках стоят как в трамвае в час пик и продолжают прибывать. Низкий уровень планирования процесса приема», — рассказал ЕАН супруг одной из беременных.

В больнице в происходящем ничего страшного не усмотрели.