Андрей Травников перевозит семью в Новосибирск

Покупка загородного дома не планируется — семья врио губернатора предпочитает жить в городской квартире. О семье, службе в армии, прошлых местах работы и планах в Новосибирской области Андрей Травников рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.

Руководитель региона говорил о «технологии переезда» на постоянное место жительства: квартира будет подобрана в зависимости от школы, куда пойдет учиться сын, в близлежащем районе. «Зимой мы провели дома совет и решили: раз из-за загруженности по работе мне пока не хватает времени на семью, лучше не дергать сына в середине учебного года. Дмитрию 15 лет, он учится в восьмом классе лицея в Петербурге. Остался месяц, летом жена с Димой переберутся сюда. К тому моменту, надеюсь, разберусь с жильем», — рассказал Андрей Травников в спецпроекте ТАСС «Первые лица регионов» 27 апреля.

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Руководитель региона пояснил, почему речь не идет о покупке загородного дома. По его мнению, «ребенок должен вести активную жизнь, общаться с ровесниками, постоянно встречаться с друзьями, а не от случая к случаю, когда мама сможет довезти на машине до ближайшей станции метро». Сын с детства тяготеет к физике и математике, отсюда и требования к профилю будущего места учебы. Андрей Травников отмечает, что цены на квартиры «здесь ниже, чем в Питере, но выше, чем в Вологде, где, кстати, мы успели продать квартиру».

Напомним, что семья приезжала в гости к Андрею Травникову неоднократно — и на школьные каникулы, и на праздники. О поиске квартиры глава региона говорил с первых дней своей работы в Новосибирской области, о чем ранее сообщал VN.ru.

Жена и дети Андрея Травникова специально прилетали из Санкт-Петербурга в Новосибирск, чтобы всей семьей провести новогодние каникулы, о чем также сообщал VN.ru.

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В Новосибирске семья Травниковых прогулялась по Михайловской набережной, побывала в Ледовом городке. Вместе фотографировались, катались на горках и делились впечатлениями. У супруги Людмилы в Сибири живут родственники, и несколько лет назад она уже бывала в Новосибирске. Вспоминает, что любила наблюдать теплыми вечерами за электричками, несущимися по метромосту. В Обь бросала монетку, вот и сбылось желание.

Семья Травниковых прогулялась по набережной Оби, 25-ти градусный мороз не испугал гостей Ледового городка: детей, мам, пап, бабушек. Люди узнавали Андрея Травникова, просили сфотографироваться и поздравляли с Новым годом. Затем семья отправилась в мультимедийный парк «Россия — моя история».

«Обязательно, когда собираемся семьей, играем в настольные игры, например, в “Монополию” или “Свинтус”, — рассказывал корреспонденту VN.ru руководитель региона. — Вообще для нас отдых — это отдых активный, не важно, зимой или летом. В эти каникулы мы успели покататься на беговых и на горных лыжах в Маслянинском районе, несмотря на мороз. Пришлось выдержать минус 28, но, тем не менее, погода была замечательная — солнце! Накатались вдоволь».