Андрей Травников перевозит семью в Новосибирск
Приобрести квартиру в Новосибирске планирует Андрей Травников. К лету руководитель региона готовит переезд жены и сына, к этому времени намерен «разобраться с жильем».
Приобрести квартиру в Новосибирске планирует Андрей Травников. К лету руководитель региона готовит переезд жены и сына, к этому времени намерен «разобраться с жильем».
Покупка загородного дома не планируется — семья врио губернатора предпочитает жить в городской квартире. О семье, службе в армии, прошлых местах работы и планах в Новосибирской области Андрей Травников рассказал в интервью
Руководитель региона говорил о «технологии переезда» на постоянное место жительства: квартира будет подобрана в зависимости от школы, куда пойдет учиться сын, в близлежащем районе. «Зимой мы провели дома совет и решили: раз
Руководитель региона пояснил, почему речь не идет о покупке загородного дома. По его мнению, «ребенок должен вести активную жизнь, общаться с ровесниками, постоянно встречаться с друзьями, а не от случая к случаю, когда мама сможет довезти на машине до ближайшей станции метро». Сын с детства тяготеет к физике и математике, отсюда и требования к профилю будущего места учебы. Андрей Травников отмечает, что цены на квартиры «здесь ниже, чем в Питере, но выше, чем в Вологде, где, кстати, мы успели продать квартиру».
Напомним, что семья приезжала в гости к Андрею Травникову неоднократно — и на школьные каникулы, и на праздники. О поиске квартиры глава региона говорил с первых дней своей работы в Новосибирской области, о чем ранее сообщал VN.ru.
Жена и дети Андрея Травникова специально прилетали из
В Новосибирске семья Травниковых прогулялась по Михайловской набережной, побывала в Ледовом городке. Вместе фотографировались, катались на горках и делились впечатлениями. У супруги Людмилы в Сибири живут родственники, и несколько лет назад она уже бывала в Новосибирске. Вспоминает, что любила наблюдать теплыми вечерами за электричками, несущимися по метромосту. В Обь бросала монетку, вот и сбылось желание.
Семья Травниковых прогулялась по набережной Оби, 25-ти градусный мороз не испугал гостей Ледового городка: детей, мам, пап, бабушек. Люди узнавали Андрея Травникова, просили сфотографироваться и поздравляли с Новым годом. Затем семья отправилась в мультимедийный парк «Россия — моя история».
«Обязательно, когда собираемся семьей, играем в настольные игры, например, в “Монополию” или “Свинтус”, — рассказывал корреспонденту VN.ru руководитель региона. — Вообще для нас отдых — это отдых активный, не важно, зимой или летом. В эти каникулы мы успели покататься на беговых и на горных лыжах в Маслянинском районе, несмотря на мороз. Пришлось выдержать минус 28, но, тем не менее, погода была замечательная — солнце! Накатались вдоволь».
На вопрос корреспондента, загадал ли руководитель области желание на Новый год, Андрей Травников ответил: «Безусловно, мы всей семьей загадываем каждый свое желание, но никогда не рассказываем — до момента, пока оно не сбудется! Желание сбудется, когда ты его загадываешь и ставишь себе цель и задачу на ближайший год».