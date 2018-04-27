В Севастополе изъяли поддельную спортивную одежду с логотипом ЧМ-2018

«Таможенниками обнаружены товары, имеющие признаки контрафактной продукции, — более 640 единиц товара (спортивные костюмы, брюки, футболки, обувь, головные уборы) с символикой “Nike”, “Adidas”, “Reebok”, “FIFA”. В преддверии чемпионата мира по футболу зафиксирован резкий рост поставок контрабанды с символикой FIFA-2018. Среди них не только логотип чемпионата, но и разные варианты написания товарного знака. Выявленные товары изъяты из торгового оборота. Назначена таможенная экспертиза», — сообщают севастопольские таможенники.