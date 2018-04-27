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15:02 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе изъяли поддельную спортивную одежду с логотипом ЧМ-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В торговых точках Севастополя после рейда таможенников были обнаружены контрафактные спортивные товары с логотипом грядущего чемпионата мира по футболу 2018.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба таможни города-героя.

«Таможенниками обнаружены товары, имеющие признаки контрафактной продукции, — более 640 единиц товара (спортивные костюмы, брюки, футболки, обувь, головные уборы) с символикой “Nike”, “Adidas”, “Reebok”, “FIFA”. В преддверии чемпионата мира по футболу зафиксирован резкий рост поставок контрабанды с символикой FIFA-2018. Среди них не только логотип чемпионата, но и разные варианты написания товарного знака. Выявленные товары изъяты из торгового оборота. Назначена таможенная экспертиза», — сообщают севастопольские таможенники.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце марта в Симферополе была обнаружена крупная партия поддельной спортивной одежды известных брэндов. По оценкам специалистов стоимость партии — 2 миллиона 696 тысяч рублей.

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