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17:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в связи с парадом и концертом ко Дню Победы ограничат движение

В Краснодаре с 3 по 9 мая ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и проведением парада и концерта ко Дню Победы.

Источник: ЮГА.ру

«В преддверии Дня Победы — 3, 4, 5, 7 и 8 мая — закрытие движения связано с проведением репетиций, установкой трибун, оборудования, а 9 мая — с проведением торжественного прохождения войск Краснодарского гарнизона на Театральной площади и вечернего праздничного концерта, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 5:00 до 8:00 3, 4 и 7 мая и с 8:00 до 16:00 5 мая движение транспорта будет закрыто на улице Красной от Калинина до Длинной, на Буденного от Рашпилевской до Коммунаров, на Красноармейской от Длинной до Кузнечной. С 22:00 7 мая до 17:00 8 мая нельзя будет проехать по улице Красной от Мира до Ленина.

В День Победы проезд будет невозможен с 5:00 до 16:00 на улице Красной от Длинной до Северной, с 5:00 до 23:00 — на Буденного от Рашпилевской до Седина, на Красноармейской от Пашковской до Головатого, с 16:00 до 23:00 — на Красной от Длинной до Калинина, на Длинной от Рашпилевской до Коммунаров, с 11:00 до 12:30 — на Рашпилевской от Длинной до Северной, с 14:00 до 17:00 — на Северной от Красной до Аэродромной.

С 23:00 9 мая до 8:00 10 мая движение транспорта будет закрыто на улице Буденного от Красной до Красноармейской, а также по средней и крайней правой полосам нечетной стороны Красной от Длинной до Буденного.

Со 2 по 7 мая от припаркованных автомобилей освободят улицу Красную на участке от Калинина до Длинной, Буденного — от Рашпилевской до Коммунаров, Красноармейскую — от Длинной до Калинина. Ограничение будет действовать каждый день с 20:00 до 8:00.

Также парковать машины нельзя будет с 20:00 7 мая до 17:00 8 мая на улице Красной от Мира до Ленина, с 16:30 8 мая до 16:00 9 мая — на Красной от Длинной до Северной, на Длинной от Рашпилевской до Коммунаров, на Буденного от Октябрьской до Седина, на Красноармейской от Пашковской до Головатого, с 7:00 до 10:30 9 мая — на Северной от Кирова до Рашпилевской, на Аэродромной от Северной до Рылеева, с 10:30 до 17:00 9 мая — на Северной от Красной до Аэродромной.

На всех участках улиц с ограничением движения установят соответствующие дорожные знаки и ограждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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