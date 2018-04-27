В Волгограде с 30 апреля снова заработает проект «Встретимся у фонтана»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горожан ждут концерт духового оркестра, розыгрыши и викторины, а также танцы. Добавим, что подобные мероприятия пройдут еще и 1 и 5 мая с 16:00 до 17:00.

Кроме того, в честь юбилейного сезона танцевальные встречи состоятся в парках всех районов города. Более подробную информацию о проекте можно узнать по телефону 50−50−09 и здесь.