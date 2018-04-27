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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врачи бесплатно обследуют воронежцев в День Победы

Горожане смогут измерить давление и пройти тест на выявление нарушений памяти.

Воронежцы смогут измерить давление и пройти тестирование на выявление нарушений функций памяти в День Победы. Врачи бесплатно обследуют жителей областного центра в рамках акции «Живи долго! Помни все!», сообщила пресс-служба облздрава в пятницу, 27 апреля. Акция стартует в 12:00 среды, 9 мая, на площадке у бывшего Дома офицеров (проспект Революции, 32). Мероприятие закончится в 15:00.

Желающие смогут также измерить рост и индекс массы тела. Врачи с помощью специального приложения определят индивидуальные факторы развития инсульта в десятилетней перспективе. По итогам тестов неврологи, психологи и психиатры дадут рекомендации. По необходимости пригласят на обследование в государственные медицинские организации.

Основная цель акции — выявление и своевременные меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений, которые являются первыми признаками развития деменции — старого слабоумия.

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