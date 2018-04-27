Врачи бесплатно обследуют воронежцев в День Победы

Воронежцы смогут измерить давление и пройти тестирование на выявление нарушений функций памяти в День Победы. Врачи бесплатно обследуют жителей областного центра в рамках акции «Живи долго! Помни все!», сообщила пресс-служба облздрава в пятницу, 27 апреля. Акция стартует в 12:00 среды, 9 мая, на площадке у бывшего Дома офицеров (проспект Революции, 32). Мероприятие закончится в 15:00.

Желающие смогут также измерить рост и индекс массы тела. Врачи с помощью специального приложения определят индивидуальные факторы развития инсульта в десятилетней перспективе. По итогам тестов неврологи, психологи и психиатры дадут рекомендации. По необходимости пригласят на обследование в государственные медицинские организации.