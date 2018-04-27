Врачи бесплатно обследуют воронежцев в День Победы
Горожане смогут измерить давление и пройти тест на выявление нарушений памяти.
Горожане смогут измерить давление и пройти тест на выявление нарушений памяти.
Воронежцы смогут измерить давление и пройти тестирование на выявление нарушений функций памяти в День Победы. Врачи бесплатно обследуют жителей областного центра в рамках акции «Живи долго! Помни все!», сообщила
Желающие смогут также измерить рост и индекс массы тела. Врачи с помощью специального приложения определят индивидуальные факторы развития инсульта в десятилетней перспективе. По итогам тестов неврологи, психологи и психиатры дадут рекомендации. По необходимости пригласят на обследование в государственные медицинские организации.
Основная цель акции — выявление и своевременные меры профилактики