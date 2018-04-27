На портале коллективных обращений спросили о поборах в школах
За неделю граждане Узбекистана подали пять
За неделю граждане Узбекистана подали пять
С момента запуска в Узбекистане портала
В числе волнующих жителей тем — поборы в школах, свободный вход на железнодорожные вокзалы, увеличение возраст при вступлении в брак, включение услуг
На новом портале узбекистанцы могут подать обращение на почти любую тему, его оперативно рассмотрят специалисты Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов. Изначально сообщение пользователя проходит авторизацию в Единой системе идентификации, затем его должны поддержать как минимум пять человек.
Поддержать петицию можно в течение 90 дней со дня ее опубликования. При этом обращение в Олий Мажлис должно получить не менее 10 тысяч голосов, в Кенгаши — не менее пяти.