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12:59 (мск), источник: Sputnik

На портале коллективных обращений спросили о поборах в школах

За неделю граждане Узбекистана подали пять онлайн-петиций, их также волнует возраст при вступлении в брак и туристические услуги.

Источник: Sputnik
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С момента запуска в Узбекистане портала онлайн-петиций «Мое мнение» 20 апреля граждане подали пять обращений.

В числе волнующих жителей тем — поборы в школах, свободный вход на железнодорожные вокзалы, увеличение возраст при вступлении в брак, включение услуг тур-агентств в реестр деятельности индивидуальных предпринимателей, а также внедрение онлайн-аренды помещений для торговых точек.

На новом портале узбекистанцы могут подать обращение на почти любую тему, его оперативно рассмотрят специалисты Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов. Изначально сообщение пользователя проходит авторизацию в Единой системе идентификации, затем его должны поддержать как минимум пять человек.

Поддержать петицию можно в течение 90 дней со дня ее опубликования. При этом обращение в Олий Мажлис должно получить не менее 10 тысяч голосов, в Кенгаши — не менее пяти.

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