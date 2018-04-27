На портале коллективных обращений спросили о поборах в школах

Источник: Sputnik

Читайте также Миллиарды на учебники: сколько Узбекистан потратит на образование

С момента запуска в Узбекистане портала онлайн-петиций «Мое мнение» 20 апреля граждане подали пять обращений.

В числе волнующих жителей тем — поборы в школах, свободный вход на железнодорожные вокзалы, увеличение возраст при вступлении в брак, включение услуг тур-агентств в реестр деятельности индивидуальных предпринимателей, а также внедрение онлайн-аренды помещений для торговых точек.

На новом портале узбекистанцы могут подать обращение на почти любую тему, его оперативно рассмотрят специалисты Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов. Изначально сообщение пользователя проходит авторизацию в Единой системе идентификации, затем его должны поддержать как минимум пять человек.