Красноярск поборется за звание беговой столицы России

Красноярск в 2018 году планирует стать беговой столицей России. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Помочь в этом городу могут сами жители. Красноярцев приглашают принять участие во всероссийском марафоне «ЗаБег», который состоится 20 мая. По итогам акции будет выбрана беговая столица России — в прошлом году победила Казань.

«Выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев: среднего показателя дистанции, соотношения участников “ЗаБега” к общему населению города, а средней скорости бега красноярцев», — рассказали организаторы.

Спортсмены могут выбрать одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Люди во всех городах страны пробегут марафон одновременно, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Красноярске — в 13 часов.

Пробежать дистанцию можно по острову Татышев, Виноградовскому мосту или левобережной набережной Енисея. Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города.