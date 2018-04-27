Ангарчанка Екатерина Букина выступит на чемпионате Европы по вольной борьбе
Екатерина Букина поборется в весовой категории до 76 килограммов.
Екатерина Букина поборется в весовой категории до 76 килограммов.
Бронзовый призер Олимпиады 2016 в
— В Каспийске Екатерина Букина выступит в весовой категории до 76 килограммов. Кстати в составе сборной России, в который вошли десять участниц, она станет самой титулованной спортсменкой.
Напомним, что в богатой коллекции Екатерины Букиной помимо олимпийской бронзы есть титул чемпионки и призера чемпионатов России, Европы и Европейских игр. Ну, а в марте 2018 года в болгарской Софии Екатерина завоевала серебро на традиционном международном турнире по женской борьбе «Дан Колов и Никола Петров».