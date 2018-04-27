Ангарчанка Екатерина Букина выступит на чемпионате Европы по вольной борьбе

Бронзовый призер Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро ангарчанка Екатерина Букина отправляется на очередные крупные соревнования. С 2 по 4 мая спортсменка выступит на чемпионате Европы по женской вольной борьбе, который пройдет в Дагестане.

— В Каспийске Екатерина Букина выступит в весовой категории до 76 килограммов. Кстати в составе сборной России, в который вошли десять участниц, она станет самой титулованной спортсменкой.