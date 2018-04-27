1 мая посетителей Центрального парка Воронежа бесплатно угостят шашлыком и чаем
Воронежцев ждет обширная праздничная программа.
Воронежцев ждет обширная праздничная программа.
Массу удовольствия для души и тела обещают гостям Центрального парка 1 мая. В этот день начнут свою работу все летние развлечения — фонтан, веревочный городок, детские батуты. В праздничной программе — кофейный фестиваль, конкурсы,
Особенно же повезет тем, кто придет в парк в период с 12 до 15 часов. В это время всех гостей обещают бесплатно угощать вкусным горячим шашлыком и чаем в исполнении профессиональных поваров.