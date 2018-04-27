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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

1 мая посетителей Центрального парка Воронежа бесплатно угостят шашлыком и чаем

Воронежцев ждет обширная праздничная программа.

Источник: Комсомольская правда

Массу удовольствия для души и тела обещают гостям Центрального парка 1 мая. В этот день начнут свою работу все летние развлечения — фонтан, веревочный городок, детские батуты. В праздничной программе — кофейный фестиваль, конкурсы, мастер-классы, призы и сувениры. Бариста из Москвы и Воронежа раскроют посетителям секреты приготовления бодрящего напитка и предложат отведать разные сорта кофе.

Особенно же повезет тем, кто придет в парк в период с 12 до 15 часов. В это время всех гостей обещают бесплатно угощать вкусным горячим шашлыком и чаем в исполнении профессиональных поваров.

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