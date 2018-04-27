Обновлённый нижегородский кадетский корпус откроется 1 сентября
В новом учебном году количество воспитанников возрастёт с 300 до 420 человек.
В новом учебном году количество воспитанников возрастёт с 300 до 420 человек.
В Приволжском федеральном округе 1 сентября должны открыться обновлённые Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса, которые развиваются в рамках проекта «КаДетство». В Нижегородской области на заседании попечительского совета под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича обсудили ход строительства учебного учреждения, где в новом учебном году количество воспитанников возрастёт с 300 до 420 человек.
Перед заседанием полномочный представитель вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым осмотрели строящуюся инфраструктуру кадетского корпуса — в частности, парашютную вышку и
На заседании попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса подводились промежуточные итоги проделанной работы по развитию учебного учреждения и обсуждались вопросы, связанные с завершением работ в срок. Все необходимые для этого средства уже запланированы в бюджете Нижегородской области.
«Мы обращаем внимание на то, чтобы
Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова является одним из шести окружных кадетских корпусов, развивающихся в рамках общественного проекта «КаДетство». Воспитанники Нижегородского корпуса обучаются по профилю
Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области работают 80 профильных
«Но настоящий кадетский корпус один. И наша задача — сделать так, чтобы это был центр патриотического воспитания молодежи в ПФО и в стране», — подчеркнул губернатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. В проект включены кадетские корпуса шести регионов: Башкирии, Татарии, Удмуртии, Пермского края, Чувашии и Нижегородской области.
В течение 2013−2018 годов в кадетских корпусах укреплена