Обновлённый нижегородский кадетский корпус откроется 1 сентября

Источник: pfo.gov.ru

В Приволжском федеральном округе 1 сентября должны открыться обновлённые Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса, которые развиваются в рамках проекта «КаДетство». В Нижегородской области на заседании попечительского совета под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича обсудили ход строительства учебного учреждения, где в новом учебном году количество воспитанников возрастёт с 300 до 420 человек.

Перед заседанием полномочный представитель вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым осмотрели строящуюся инфраструктуру кадетского корпуса — в частности, парашютную вышку и воздушно-десантный комплекс, стадион, физкультурно-оздоровительный корпус, хоккейную коробку и площадку для сдачи норм ГТО, общевойсковую и штурмовую полосы препятствий. Гостям также были продемонстрированы новый спальный корпус и клуб. Особое внимание уделено строящемуся учебному корпусу. Здесь, как и на реконструируемых объектах корпуса дополнительного образования и столовой, все работы должны завершиться к 1 сентября 2018 года.

На заседании попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса подводились промежуточные итоги проделанной работы по развитию учебного учреждения и обсуждались вопросы, связанные с завершением работ в срок. Все необходимые для этого средства уже запланированы в бюджете Нижегородской области.

«Мы обращаем внимание на то, чтобы материально-техническая база работала на повышение знаний, успеваемости и мотивации ребят к государственной, военной, специальной службе в интересах своей страны, с пониманием того, что такое Родина, что ее нужно защищать, ей нужно служить. Для этого нужны специальные навыки, знания и соответствующий уровень подготовки, который мы здесь должны обеспечить», — сообщил Михаил Бабич, отметив, что есть хорошие результаты: кадетский корпус по среднему балу ЕГЭ вышел на среднеобластной уровень.

Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова является одним из шести окружных кадетских корпусов, развивающихся в рамках общественного проекта «КаДетство». Воспитанники Нижегородского корпуса обучаются по профилю воздушно-десантных войск. В 2018—2019 учебном году количество учащихся должно увеличиться с 300 до 420 человек.

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области работают 80 профильных оборонно-спортивных классов, три специализированные кадетские школы-интерната, в которых обучаются более 1800 юных нижегородцев.

«Но настоящий кадетский корпус один. И наша задача — сделать так, чтобы это был центр патриотического воспитания молодежи в ПФО и в стране», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. В проект включены кадетские корпуса шести регионов: Башкирии, Татарии, Удмуртии, Пермского края, Чувашии и Нижегородской области.