В ЦПКиО отказались переносить общегородской субботник
Директор парка Роман Шадрин пригласил всех желающих помочь в уборке под дождем.
Директор парка Роман Шадрин пригласил всех желающих помочь в уборке под дождем.
Администрация Екатеринбурга в очередной раз перенесла проведения общегородского субботника
Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин посетовал, что администрация тщательно подготовилась к проведению субботника, и не нашел причин, чтобы переносить мероприятие, как это решили сделать в мэрии Екатеринбурга. «Только что узнал новость, что общегородской субботник перенесли на 5 мая. В парке субботник будет 28 апреля! Уже всё заряжено. Приглашаю всех желающих помочь к 13.00. Сбор у центрального фонтана», — написал директор ЦПКиО на своей странице в социальной сети Facebook.
Причиной очередного переноса общегородского субботника стала предшествующая ему пасмурная погода. Завтра в Екатеринбурга, согласно прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь, а порывы ветра будут достигать 14 м/с. В результате было решено перенести мероприятия на 5 мая.
Изначально общегородской субботник планировалось провести 21 апреля. Однако мероприятие перенесли