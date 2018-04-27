В ЦПКиО отказались переносить общегородской субботник

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин посетовал, что администрация тщательно подготовилась к проведению субботника, и не нашел причин, чтобы переносить мероприятие, как это решили сделать в мэрии Екатеринбурга. «Только что узнал новость, что общегородской субботник перенесли на 5 мая. В парке субботник будет 28 апреля! Уже всё заряжено. Приглашаю всех желающих помочь к 13.00. Сбор у центрального фонтана», — написал директор ЦПКиО на своей странице в социальной сети Facebook.