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14:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В ЦПКиО отказались переносить общегородской субботник

Директор парка Роман Шадрин пригласил всех желающих помочь в уборке под дождем.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Екатеринбурга в очередной раз перенесла проведения общегородского субботника из-за слишком пасмурной погоды. Однако в ЦПКиО решили провести уборочные мероприятия, сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин посетовал, что администрация тщательно подготовилась к проведению субботника, и не нашел причин, чтобы переносить мероприятие, как это решили сделать в мэрии Екатеринбурга. «Только что узнал новость, что общегородской субботник перенесли на 5 мая. В парке субботник будет 28 апреля! Уже всё заряжено. Приглашаю всех желающих помочь к 13.00. Сбор у центрального фонтана», — написал директор ЦПКиО на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной очередного переноса общегородского субботника стала предшествующая ему пасмурная погода. Завтра в Екатеринбурга, согласно прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь, а порывы ветра будут достигать 14 м/с. В результате было решено перенести мероприятия на 5 мая.

Изначально общегородской субботник планировалось провести 21 апреля. Однако мероприятие перенесли из-за не растаявшего в городских парках снега. Препятствиям для проведения субботника 28 апреля на этот раз стала пасмурная и ненастная погода.

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