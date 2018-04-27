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14:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поздравил Анатолия Кролла с 75-летием

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил с 75-летним юбилеем джазового музыканта, композитора, народного артиста России Анатолия Кролла и подарил музыканту памятный подарок — уральский пейзаж, исполненный в технике златоустовской гравюры на стали.

«Для меня большая честь поздравить Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия! Надеюсь, подарок изготовленный руками южноуральских мастеров будет вызывать приятные воспоминания о малой родине», — сказал губернатор.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, Анатолий Кролл вручил губернатору юбилейный альбом, посвященный его творчеству.

В ходе беседы они обсудили развитие джазового движения и проведение ежегодного фестиваля «Какой удивительный мир», который традиционно проходит в начале лета.

Борис Дубровский упомянул в разговоре, что в последнее время увлекся джазом и часто слушает музыкальные произведения Анатолия Кролла. «Борис Александрович любит музыку, любит искусство. Для него это не постороннее явление, он с удовольствием слушает музыку. Он попросил меня снабдить его моими джазовыми записями», — отметил после встречи с губернатором народный артист России Анатолий Кролл.

26 апреля в концертном зале имени С. С. Прокофьева состоялся большой праздничный концерт, посвящённый юбилею Анатолия Кролла. В следующий раз джазмен планирует посетить Челябинск в дни проведения джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

«Традиционно известный в Челябинской области джазовый фестиваль “Какой удивительный мир” проходит в июне. В этом году мы решили немного поменять формат. Кроме выступлений в филармонии и традиционного стрит-парада, мы решили сделать открытие на летней сцене в парке Гагарина, что бы многие любители джаза увидели, что собой представляет современный джаз. Этот джазовый фестиваль будет воспоминанием о великом артисте Игоре Бурко. И конечно, мы ждем участия Анатолия Кролла в этом фестивале», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

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