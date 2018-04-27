Борис Дубровский поздравил Анатолия Кролла с 75-летием

«Для меня большая честь поздравить Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия! Надеюсь, подарок изготовленный руками южноуральских мастеров будет вызывать приятные воспоминания о малой родине», — сказал губернатор.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, Анатолий Кролл вручил губернатору юбилейный альбом, посвященный его творчеству.

В ходе беседы они обсудили развитие джазового движения и проведение ежегодного фестиваля «Какой удивительный мир», который традиционно проходит в начале лета.

Борис Дубровский упомянул в разговоре, что в последнее время увлекся джазом и часто слушает музыкальные произведения Анатолия Кролла. «Борис Александрович любит музыку, любит искусство. Для него это не постороннее явление, он с удовольствием слушает музыку. Он попросил меня снабдить его моими джазовыми записями», — отметил после встречи с губернатором народный артист России Анатолий Кролл.

26 апреля в концертном зале имени С. С. Прокофьева состоялся большой праздничный концерт, посвящённый юбилею Анатолия Кролла. В следующий раз джазмен планирует посетить Челябинск в дни проведения джазового фестиваля «Какой удивительный мир».