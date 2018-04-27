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14:08 (мск), источник: Новости Перми

Из-за долгов за отопление и горячую воду у пермячки арестовали автомобиль

У жительницы Индустриального района города, задолжавшей за услуги ЖКХ 118 тысяч рублей, арестовали автомобиль Mazda 6. Всего за последние несколько месяцев в Перми было арестовано 12 автомобилей таких должников.

В апреле в ходе рейда службы судебных приставов по Индустриальному району Перми был произведен арест автомобиля Mazda 6, который принадлежит жительнице города, накопившей задолженность за тепло и горячую воду в размере 118 тысяч рублей. Личный транспорт должницы был эвакуирован на стоянку арестованного имущества до полного погашения долгов. Счет за транспортировку и хранение автомобиля также предъявят должнице.

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Всего на основании судебных приказов только за последние несколько месяцев в Перми было арестовано 12 автомобилей. Общая сумма долгов их владельцев за отопление и горячую воду превысила 1,11 млн рублей.

Специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что в отношении злостных неплательщиков применяются все предусмотренные меры вплоть до запрета на регистрацию недвижимости и выезд за границу. На основании ст. 80 закона 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при получении положительного ответа от Росреестра о наличии у гражданина недвижимого имущества судебные приставы-исполнители выносят постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом должника. Таким образом, при задолженности от 3 тыс. рублей неплательщик не сможет продать квартиру или переуступить право собственности. В случае, если долг превышает 30 тыс. рублей, к этому добавляется запрет на выезд за пределы РФ.
Сейчас такие санкции введены в отношении 1200 должников в Прикамье.

Узнать о долге по оплате теплоресурсов и расплатиться с ними можно в своих расчетно-кассовых центрах и Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 67. Уточнить контакты можно в call-центре по тел.: 8−800−700−18−46.

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