В Омске закрыли два детсада из-за нарушения санитарных норм
Центральный райсуд Омска приостановил деятельность «Детского сада № 282 комбинированного вида» и «Детского сада № 313 общеразвивающего вида», где в ходе проверки были выявлены нарушения
Центральный райсуд Омска приостановил деятельность «Детского сада № 282 комбинированного вида» и «Детского сада № 313 общеразвивающего вида», где в ходе проверки были выявлены нарушения
Специалисты омского Роспотребнадзора выяснили, что в зданиях обоих учреждений протекает кровля, а следовательно, помещения стали непригодными для эксплуатации.
Ведомство обратилось в Центральный суд, который решил приостановить деятельность детсадов на 90 суток. В частности, как сообщили в