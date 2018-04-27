В Омске закрыли два детсада из-за нарушения санитарных норм

Специалисты омского Роспотребнадзора выяснили, что в зданиях обоих учреждений протекает кровля, а следовательно, помещения стали непригодными для эксплуатации.

Ведомство обратилось в Центральный суд, который решил приостановить деятельность детсадов на 90 суток. В частности, как сообщили в пресс-службе суда, запрещено пользоваться прачечной в детсаду № 282 и некоторыми помещениями в детсаду № 313.