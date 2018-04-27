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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Омская Мара Багдасарян на «Лексусе» за полгода нарушила ПДД 17 раз

После того как 20-летнюю девушку остановили в наглухо затонированном джипе, она оказалась под арестом.

Похоже, что у столичной столичной штучки Мары Багдасарян появилась омская соперница. 20-летняя сибирячка, разъезжающая по городу на «Лексусе», всего за полгода успела нарушить правила дорожного движения столько раз, что в итоге ее отправили под арест.

Для судебного разбирательства повод появился совсем недавно. Молодую автоледи гаишники остановили на улице Лукашевича во время рейда «Тонировка». А тут едет им навстречу внедорожник, как говорят в народе, «затонированный вкруговую». Проще говоря: окна со всех сторон черные, как и сам салон.

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Что там происходит и как водитель видит дорогу по ночам — одному богу известно. «Лексус» тормознули, окно приоткрылось — а там миловидное создание всего 20 лет отроду. Специальным прибором автоинспекторы проверили стекла и показали владелице: допустимо не меньше 70 процентов светопропускания, а у нее пленка свет вообще практически не пропускает — всего 4%.

Как сообщили в областной полиции, на девушку-водителя составили протокол по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Тут же предложили пленку со стекол снять — но автоледи категорически отказалась. Тогда полицейские пошли дальше и составили еще один протокол — за неповиновение законному распоряжению.

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Материалы отправили в суд, а там уже выяснилось: владелица джипа — злостная нарушительница. По информации силовиков, всего за полгода — с октября 2017 года — омичка нарушила правила дорожного движения аж 17 раз. Причем в большинстве случаев гнала по городу с превышением скоростного режима. Судья учел «заслуги» девушки и назначил ей наказание в виде административного ареста на трое суток.

Удивительно, но в суде гонщица поведением до оскомины напоминала злополучную Багдасарян, а после оглашения решения и вовсе не могла скрыть улыбки. Похоже, что для нее «отсидка» в камере с алкоголиками и дебоширами — какое-то забавное приключение.

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