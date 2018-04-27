Общественники проверили волгоградские остановки и остались недовольны

«Ни одна из них не соответствует требованиям отраслевых стандартов к оборудованию и оснащению остановок», — заявили общественники.

Так, активисты обращали внимание на то, имеет ли остановка площадку для посадки и высадки пассажиров, карман для заезда транспорта, павильон с крышей, урной, скамейкой и расписанием общественного транспорта, освещение, тактильную плитку для слепых.

«Согласно стандартам, площадки для посадки и высадки пассажиров должна быть не менее трех метров. В Волгограде и Волжском они либо меньше, либо их вообще нет. Такая ситуация наблюдается на остановке “Краснознаменская” в областном центре», — заявили в ОНФ.

Многие проверенные остановки вообще не оснащены павильонами, а если они есть, то разрушены.

«На бетонной посадочной платформе на остановке “Промтовары” по улице Александрова в Тракторозаводском районе Волгограда большие дыры и торчащая из них арматура. В Городище зачастую посадочные площадки отсутствуют или не заасфальтированы — это просто обочина дороги с установленным дорожным знаком», — отметили в пресс-службе регионального ОНФ.