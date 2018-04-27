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15:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области приведут в порядок 55 военно-мемориальных объектов в 2018 году

Среди них — 19 мест воинских захоронений.

Планы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов обсудили на заседании оргкомитета «Победа» в облправительстве в пятницу, 27 апреля. Всего в 2018 году запланировано восстановление 55 военно-мемориальных объектов. Из них 19 — места воинских захоронений, сообщил врио руководителя департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко.

По его словам, Воронежская область входит в десятку российских регионов по количеству имеющихся воинских захоронений. В регионе зарегистрировано 486 захоронений, где похоронены более 115 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. В рамках мероприятий по сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2012 году создали специальную экспертную группу, в задачу которой входит подготовка к благоустройству захоронений в разных муниципалитетах региона.

Традиционно ко Дню Победы военно-мемориальные комплексы приводят в порядок. Эти работы проводятся как в рамках областных программ, так и по инициативе муниципалитетов и общественников. По словам Василия Тарасенко, в регионе ведется активная работа по благоустройству памятников. Он отметил, что все мемориальные объекты находятся в ухоженном состоянии. Есть некоторые памятники, установленные в 70-е годы, которые не соответствует современным требованиям, но в перспективе их планируется реконструировать.

 — Практически 75% воинских захоронений уже привели в порядок. В этом году запланировано порядка 20 воинских захоронений, на которых будут осуществлены ремонтно-восстановительные работы. Это не только существующие, но и вновь выявленные места, — сказал Василий Тарасенко. На заседании оргкомитета также поднимался вопрос о необходимости создания новых мемориальных комплексов на территориях, где велись активные боевые действия. По словам Василия Тарасенко, в регионе уже имеются примеры установки мемориалов по инициативе общественников за частные средства, тем не менее для этих мероприятий необходима дополнительная федеральная поддержка.

— Безусловно, это правильная идея. Но я уверен, что для создания новых комплексов необходимо подключать федеральные ресурсы. Это связано с достаточно высокими затратами на такие мероприятия. Около семи лет назад такая федеральная программа была декларирована. Но по каким-то причинам она не пошла, — пояснил Василий Тарасенко.

В связи с этим эксперты предложили обратиться к депутатам Госдумы с инициативой возобновления такой федеральной программы. Члены оргкомитета эту идею поддержали. Для создания новых мемориальных объектов в регионе создадут специальную рабочую группу.

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