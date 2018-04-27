В Воронежской области приведут в порядок 55 военно-мемориальных объектов в 2018 году
Среди них — 19 мест воинских захоронений.
Среди них — 19 мест воинских захоронений.
Планы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов обсудили на заседании оргкомитета «Победа» в облправительстве в пятницу, 27 апреля. Всего в 2018 году запланировано восстановление 55
По его словам, Воронежская область входит в десятку российских регионов по количеству имеющихся воинских захоронений. В регионе зарегистрировано 486 захоронений, где похоронены более 115 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. В рамках мероприятий по сохранности и ремонту
Традиционно ко Дню Победы
— Практически 75% воинских захоронений уже привели в порядок. В этом году запланировано порядка 20 воинских захоронений, на которых будут осуществлены
— Безусловно, это правильная идея. Но я уверен, что для создания новых комплексов необходимо подключать федеральные ресурсы. Это связано с достаточно высокими затратами на такие мероприятия. Около семи лет назад такая федеральная программа была декларирована. Но по
В связи с этим эксперты предложили обратиться к депутатам Госдумы с инициативой возобновления такой федеральной программы. Члены оргкомитета эту идею поддержали. Для создания новых мемориальных объектов в регионе создадут специальную рабочую группу.