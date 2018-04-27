Россия изменила правила регистрации: Все иностранцы должны встать на миграционный учет в течении 24 часов

Источник: Actualitati.md

В этот период в этих городах пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. На весь период проведения чемпионата регистрация иностранцев будет проводиться на особых условиях.

Президент России Владимир Путин еще в прошлом году издал указ, изменяющий правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан в период проведения данного мероприятия.

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«На основании принятого указа российской стороны, в этот период всем иностранцам нужно будет встать на миграционный учет в течение одних суток. Если вы не успеете встать на миграционный учет за этот короткий срок, в отношении Вас могут принять меры административного наказания, что может послужить причиной запрета на въезд в Россию», — предупреждает миграционный центр.

Согласно указу, все иностранные граждане, которые пересекли границу РФ с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года, обязаны встать на миграционный учет в течение суток.

Напомним, граждане Молдовы, приехавшие в Россию, имеют право встать на миграционный учет в течение 15 суток. Однако ввиду изданного указа такого права у них теперь нет.

Данная мера относится только к желающим выехать в 10 городов России — Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Самара.

Постановка на миграционный учет производиться при предъявлении документов, положенных для данной процедуры законодательством РФ.

Предоставить пакет документов может принимающая сторона либо сам иностранный гражданин в территориальное отделение МВД РФ.

Указанные правила, говоря упрощенно, означают:

1. В указанные промежутки времени в перечисленных выше городах (в пределах этих территориально-административных образований) мигранты не могут пройти постановку на учет через пункты почтовой связи или в МФЦ (многофункциональных центрах). В обязательном порядке мигрант должен явиться, предоставить уведомление о приезде, копии удостоверения личности (паспорт) и миграционной карты только в местный орган МВД России.

2. Принести уведомление о прибытии в территориальный отдел МВД нужно не позже чем в ближайшие 24 часа после приезда. Рабочий это день или нет — значения не имеет. В указанных городах на время проведения спортивных мероприятий местные органа миграционного учета будут работать каждый день без выходных и праздников.