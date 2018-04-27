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14:11 (мск), источник: ЕАН

Евгений Ройзман: «Я не боюсь судов с наркоторговцами»

Глава Екатеринбурга, экс-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман выиграл суд у наркоторговца Алексея Андреева. Драгдилер, отсидевший в тюрьме почти 7 лет, требовал признать ряд записей в ЖЖ политика порочащими свою честь и достоинство.

Источник: РИА "Новости"

По версии Ройзмана, чтобы избежать ответственности, Андреев пытался симулировать сумасшествие, для чего ел собственные фекалии. Также наркоборец писал, что миллионер Алексей Андреев отказался помочь финансово больной матери. Помимо этого, Андреев пытался доказать, что из-за постов Ройзмана он вынужден был переписать свое имущество и деньги на бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Карпова.

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Агентство ЕАН поинтересовалось у Евгения Ройзмана, что он будет делать, если по примеру Андреева в суд начнут подавать и другие люди, которых он обвинял в торговле наркотиками.

«Не думаю, что так будет. На самом деле наркоторговцы — народ трусоватый и вылезать в паблик, чтобы отомстить мне, я думаю, они не решатся. Их задача — побыстрее обо всем этом забыть, а у меня есть ощущение собственной правоты и удовольствия от хорошо проделанной работы: за плечами порядка 6 тыс. успешных операций против наркоторговцев и 15 лет этой работы. Вся фондовская информация у меня хранится, объемы ее гигантские. Сегодня бы я по этому Андрееву многие вещи уже и не вспомнил бы, если бы он сам не вылез. То, что сегодня прозвучало, — это просто бомба. Он рассказал, как пытался уйти от ответственности, как у него в итоге отобрали все имущество, какими путями, какой суд в этом принял участие. Я думаю, это тема для отдельного суда», — заявил Ройзман.

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