Евгений Ройзман: «Я не боюсь судов с наркоторговцами»

«Не думаю, что так будет. На самом деле наркоторговцы — народ трусоватый и вылезать в паблик, чтобы отомстить мне, я думаю, они не решатся. Их задача — побыстрее обо всем этом забыть, а у меня есть ощущение собственной правоты и удовольствия от хорошо проделанной работы: за плечами порядка 6 тыс. успешных операций против наркоторговцев и 15 лет этой работы. Вся фондовская информация у меня хранится, объемы ее гигантские. Сегодня бы я по этому Андрееву многие вещи уже и не вспомнил бы, если бы он сам не вылез. То, что сегодня прозвучало, — это просто бомба. Он рассказал, как пытался уйти от ответственности, как у него в итоге отобрали все имущество, какими путями, какой суд в этом принял участие. Я думаю, это тема для отдельного суда», — заявил Ройзман.