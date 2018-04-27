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14:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 25 тысяч болельщиков ожидается на матче нижегородского «Олимпийца» с ФК «Ротор-Волгоград» 28 апреля

Более 25 тысяч болельщиков ожидается на матче нижегородского «Олимпийца» с ФК «Ротор-Волгоград» 28 апреля.

По информации нижегородского футбольного клуба, это второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород». Первый тестовый матч прошел 15 апреля — встречались нижегородский «Олимпиец» с ФК «Зенит 2» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась в пользу гостей — 0:1.

Входные группы стадиона будут открыты с 16:00. Посетителей ждет концертно-развлекательная программа на территории перед стадионом — выступление танцевальных коллективов, аттракционы с футбольной тематикой и другие активности.

Начало матча — 18:00.

Предполагается, что игру посетят 25 тыс. болельщиков.

Ранее сообщалось, что шаттлы по четырем маршрутам запустят в Нижнем Новгороде в дни футбольных матчей в рамках ЧМ-2018.

Напомним также, что Канавинский мост и прилегающие улицы к стадиону «Нижний Новгород» будут перекрыты в связи с тестовым матчем 28 апреля.

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