Более 25 тысяч болельщиков ожидается на матче нижегородского «Олимпийца» с ФК «Ротор-Волгоград» 28 апреля
Более 25 тысяч болельщиков ожидается на матче нижегородского «Олимпийца» с ФК «Ротор-Волгоград» 28 апреля.
Более 25 тысяч болельщиков ожидается на матче нижегородского «Олимпийца» с ФК «Ротор-Волгоград» 28 апреля.
По информации нижегородского футбольного клуба, это второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород». Первый тестовый матч прошел 15 апреля — встречались нижегородский «Олимпиец» с ФК «Зенит 2» из
Входные группы стадиона будут открыты с 16:00. Посетителей ждет
Начало матча — 18:00.
Предполагается, что игру посетят 25 тыс. болельщиков.
Ранее сообщалось, что шаттлы по четырем маршрутам запустят в Нижнем Новгороде в дни футбольных матчей в рамках ЧМ-2018.
Напомним также, что Канавинский мост и прилегающие улицы к стадиону «Нижний Новгород» будут перекрыты в связи с тестовым матчем 28 апреля.